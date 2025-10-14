fraenk erhöht das Datenvolumen für alle Kunden

Fraenk erhöht ab heute für alle Bestandskunden das Datenvolumen dauerhaft um 5 GB und setzt das Oktober-Volumen zurück.

Der Mobilfunkanbieter Fraenk, der auf dem Telekom-Netz basiert, verteilt seit heute Morgen ein zusätzliches Datenvolumen von 5 GB an alle Bestandskunden. Die Änderung erfolgt vermutlich wie beim letzten Mal in mehreren Phasen und kann einige Stunden oder Tage dauern, bis sie bei allen Nutzern aktiv ist.

Nach der Umstellung erhalten Kunden im Basistarif demnach 20 GB (+ 4 GB Freunde-Bonus z. B. mit dem Code TARIFFUXX4) für 10 Euro pro Monat. Optional gibt es nach wie vor zusätzliche Optionen beziehungsweise Datenpakete.

Die Aufstockung greift in allen bestehenden Tarifen. Gleichzeitig wird das bereits genutzte Datenvolumen für den Monat Oktober zurückgesetzt. Damit sollen alle Kunden das volle neue Kontingent sofort nutzen können. Auch Neukunden werden voraussichtlich im Laufe des Vormittags für das neue Volumen freigeschaltet.

Wer bereits fraenk-Kunde ist, sollte das neue Datenvolumen ab sofort in der fraenk-App sehen. Für meinen fraenk-Tarif kann ich das auf jeden Fall bestätigen. In den Vertragsdetails ist dies allerdings noch nicht in jedem Fall angepasst, das sollte aber in Kürze erfolgen.

Ich finde den Ansatz erneut sehr fair gegenüber Bestandskunden, die bei solchen Aktionen bei anderen Anbietern oft leer ausgehen. Daumen hoch!

