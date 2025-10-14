Provider

fraenk erhöht das Datenvolumen für alle Kunden

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
fraenk

Fraenk erhöht ab heute für alle Bestandskunden das Datenvolumen dauerhaft um 5 GB und setzt das Oktober-Volumen zurück.

Der Mobilfunkanbieter Fraenk, der auf dem Telekom-Netz basiert, verteilt seit heute Morgen ein zusätzliches Datenvolumen von 5 GB an alle Bestandskunden. Die Änderung erfolgt vermutlich wie beim letzten Mal in mehreren Phasen und kann einige Stunden oder Tage dauern, bis sie bei allen Nutzern aktiv ist.

Nach der Umstellung erhalten Kunden im Basistarif demnach 20 GB (+ 4 GB Freunde-Bonus z. B. mit dem Code TARIFFUXX4) für 10 Euro pro Monat. Optional gibt es nach wie vor zusätzliche Optionen beziehungsweise Datenpakete.

Die Aufstockung greift in allen bestehenden Tarifen. Gleichzeitig wird das bereits genutzte Datenvolumen für den Monat Oktober zurückgesetzt. Damit sollen alle Kunden das volle neue Kontingent sofort nutzen können. Auch Neukunden werden voraussichtlich im Laufe des Vormittags für das neue Volumen freigeschaltet.

Wer bereits fraenk-Kunde ist, sollte das neue Datenvolumen ab sofort in der fraenk-App sehen. Für meinen fraenk-Tarif kann ich das auf jeden Fall bestätigen. In den Vertragsdetails ist dies allerdings noch nicht in jedem Fall angepasst, das sollte aber in Kürze erfolgen.

Ich finde den Ansatz erneut sehr fair gegenüber Bestandskunden, die bei solchen Aktionen bei anderen Anbietern oft leer ausgehen. Daumen hoch!

Zur fraenk Mobilfunk-App →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 🍀
    sagt am

    Juhuu, Danke schön fraenk :D

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / fraenk erhöht das Datenvolumen für alle Kunden
Weitere Neuigkeiten
Pokemon Lgenden Arceus Header
Pokémon Wind und Welle: Neues Spiel für 2026 soll ein gewaltiger Sprung werden
in Gaming
Tesla Cybertruck Seite
Der Tesla Cybertruck hat wohl keine Zukunft
in Mobilität
Apple Studio Display Top
Apple deutet neues „Pro Display“ selbst an
in Computer und Co.
Dacia Logo Header
Dacia: Der neue Spring für 2026 wird ein gewaltiger Sprung
in Mobilität
Alter Dienst, neuer Name: Apple TV+ eingestellt
in Dienste
Apple Brille soll zwei unterschiedliche Modi besitzen
in AR und VR
FRITZ!Box 5630 (XGS) für Glasfaseranschlüsse vorgestellt
in Hardware
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA startet Bonusaktion für Rufnummernmitnahme
in Tarife
Vodafone 1
2,5 Gbit/s: Vodafone testet 6-GHz-Frequenzen für 5G und 6G
in Provider
High Mobile
Im 5G-Netz der Telekom: HIGH-Tarife ändern sich
in Tarife