fraenk-Nutzer verbrauchen im Schnitt 8 GB pro Monat

fraenk

Fraenk-Nutzer verbrauchen im Durchschnitt deutlich weniger Daten als ihr Tarif hergibt – und sind häufig in Südwestdeutschland zu finden.

Der Mobilfunkanbieter fraenk hat sein Datenvolumen kürzlich erweitert: Im kleinsten Tarif stehen inzwischen 20 GB pro Monat zur Verfügung, mit einem Freunde-Code sogar 24 GB. Der monatliche Preis liegt weiterhin bei zehn Euro. Nach Informationen aus dem Unternehmen nutzt der durchschnittliche Kunde jedoch lediglich etwa 8 GB Datenvolumen pro Monat.

Auffällig ist zudem die geografische Verteilung der Nutzer. Die Mehrheit der fraenk-Kunden stammt nach Unternehmensangaben aus Baden-Württemberg, vor allem aus Regionen nahe der Schweizer Grenze.

Das dürfte mit einem zentralen Tarifmerkmal zusammenhängen: fraenk bietet kostenfreies Roaming in der Schweiz an. Ein Vorteil, der für Grenzpendler und Reisende in dieser Region besonders interessant ist.

Zentrale Beobachtungen:

  • Durchschnittlicher Verbrauch liegt bei 8 GB monatlich
    • Durchschnittliche Nutzung bleibt daher deutlich geringer als das Angebot
  • Tarifvolumen: 20 bzw. 24 GB für zehn Euro
  • Kostenfreies Roaming in der Schweiz enthalten
  • Viele Kunden aus Baden-Württemberg nahe der Schweizer Grenze

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

  • 20 GB Daten + 4 Extra-GB dauerhaft
    • nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX4)
  • max. 50 Mbit/s im Download (5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload
  • Telefonie- und SMS-Flat
  • Telekom-Netz
  • 10 Euro monatlich, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)
  • Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis
  • Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich
  • Nur online buchbar über die fraenk-App
  • Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich
  • VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)
  • Optionen für mehr Datenvolumen
    • + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat
    • + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat
    • + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)
  • EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive
  • Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)
  • Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert. 

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

  1. D3P 🌀
    sagt am

    Dank für den Tipp fraenk. Bin seit gestern auch bei fraenk. Endlich mal D1 Netz!

    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu D3P ⇡

      Na dann, willkommen im Club 😀

  2. Peter ☀️
    sagt am

    Woher kommt eigentlich die Information. Gibt es dazu eine Pressemitteilung von fraenk?
    Ich habe auf deren Seite nichts dazu finden können. Würde mich auch interessieren, wie die Verteilung Deutschlandweit wäre und nicht nur in Baden-Württemberg

    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Peter ⇡

      Sie stammen direkt von fraenk. Nein, dazu gibt es keine Pressemeldung. Weitere Informationen liegen uns nicht vor.

