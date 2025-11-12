fraenk-Nutzer verbrauchen im Schnitt 8 GB pro Monat

Fraenk-Nutzer verbrauchen im Durchschnitt deutlich weniger Daten als ihr Tarif hergibt – und sind häufig in Südwestdeutschland zu finden.

Der Mobilfunkanbieter fraenk hat sein Datenvolumen kürzlich erweitert: Im kleinsten Tarif stehen inzwischen 20 GB pro Monat zur Verfügung, mit einem Freunde-Code sogar 24 GB. Der monatliche Preis liegt weiterhin bei zehn Euro. Nach Informationen aus dem Unternehmen nutzt der durchschnittliche Kunde jedoch lediglich etwa 8 GB Datenvolumen pro Monat.

Auffällig ist zudem die geografische Verteilung der Nutzer. Die Mehrheit der fraenk-Kunden stammt nach Unternehmensangaben aus Baden-Württemberg, vor allem aus Regionen nahe der Schweizer Grenze.

Das dürfte mit einem zentralen Tarifmerkmal zusammenhängen: fraenk bietet kostenfreies Roaming in der Schweiz an. Ein Vorteil, der für Grenzpendler und Reisende in dieser Region besonders interessant ist.

Zentrale Beobachtungen:

Durchschnittlicher Verbrauch liegt bei 8 GB monatlich Durchschnittliche Nutzung bleibt daher deutlich geringer als das Angebot

Tarifvolumen: 20 bzw. 24 GB für zehn Euro

Kostenfreies Roaming in der Schweiz enthalten

Viele Kunden aus Baden-Württemberg nahe der Schweizer Grenze

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

20 GB Daten + 4 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX4)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

