freenet FUNK: 5G startet

Freenet FUNK erweitert ab sofort sein Mobilfunkangebot um neue technische und tarifliche Funktionen. Offiziell verkündet hat man dies noch nicht, gegenüber Kunden allerdings bereits kommuniziert.

Alle Bestandskunden von freenet FUNK erhalten laut uns vorliegenden Informationen ab sofort und über die kommenden Tage automatisch Zugang zum 5G-Netz von Telefónica, ohne Mehrkosten. Bisher war maximal LTE in den Tarifen verfügbar.

Außerdem kann statt einer physischen SIM-Karte künftig eine eSIM genutzt werden. Diese lässt sich vollständig digital aktivieren, ohne den Versand per Post.

Neue Tarife und Umstellung der Abrechnung

Mit dem jüngsten App-Update werden laut Anbieter auch zwei neue Tarifoptionen eingeführt, zwischen denen Nutzer wählen können. Wer seinen bisherigen Tarif behalten will, muss dafür nichts unternehmen, bestehende Konditionen bleiben unverändert. Bisher gab es die Optionen „freenet FUNK unlimited“ und „freenet FUNK 1 GB“.

Wie genau die neuen Tarifoptionen aussehen werden, ist noch nicht bekannt und wird vermutlich in Kürze mitgeteilt. Auf der Webseite von Freenet Funk gibt es jedenfalls noch keine Informationen zu den Neuerungen. Sobald uns mehr Details vorliegen, werden wir diese per Update im Beitrag ergänzen.

Neben den neuen Angeboten stellt freenet FUNK auch sein Abrechnungssystem um. Der Tagespreis wird künftig tagesaktuell abgerechnet und nicht mehr nachträglich. Für die Umstellung werden die Beträge für den 11. und 12. November zusammen erfasst. Je nach Zahlungsart (PayPal oder SEPA) kann der Abbuchungszeitpunkt variieren.

