FRITZ!Box 5530 Fiber wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt

Die FRITZ!Box 5530 Fiber erhält ab sofort das Software-Update FRITZ!OS 8.20. Das Update bringt neue Funktionen für Heimnetz, Smart-Home-Steuerung und Energiemanagement.

FRITZ!OS ist die Betriebssystemsoftware der FRITZ!Box. Nutzer können das Update über die Online-Funktion installieren, um die neueste Version einfach auf ihre Geräte zu übertragen (laut Unternehmensangaben). Die Version 8.20 umfasst verschiedene neue Funktionen, die sowohl die Netzwerkverwaltung als auch die Bedienung verbessern.

Online-Monitor zur grafischen Darstellung der Internetnutzung einzelner Geräte

Erweiterte Smart-Home-Funktionen für das Auslösen von Routinen

FRITZ!NAS-Freigabe für einfache gemeinsame Nutzung von Ordnern

Vereinfachte Kindersicherung mit übersichtlicher Darstellung der Zugangsprofile

FRITZ! Failsafe: Automatischer Wechsel auf Ersatzverbindung bei Ausfall

Energy Efficient Ethernet (EEE) zur Senkung des Energieverbrauchs an WAN- und LAN-Anschlüssen

Mesh-Optimierung: FRITZ!Repeater wählen automatisch die stabilste Verbindung

Das Update für die FRITZ!Box 5530 Fiber kann ab sofort installiert werden. Ihr erhaltet die neue Version wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr die Firmware-Datei auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren.

PS: Gestern bereits hat das FRITZ!Smart Gateway v8.20 erhalten.