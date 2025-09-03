FRITZ!Box 5530 Fiber wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
Die FRITZ!Box 5530 Fiber erhält ab sofort das Software-Update FRITZ!OS 8.20. Das Update bringt neue Funktionen für Heimnetz, Smart-Home-Steuerung und Energiemanagement.
FRITZ!OS ist die Betriebssystemsoftware der FRITZ!Box. Nutzer können das Update über die Online-Funktion installieren, um die neueste Version einfach auf ihre Geräte zu übertragen (laut Unternehmensangaben). Die Version 8.20 umfasst verschiedene neue Funktionen, die sowohl die Netzwerkverwaltung als auch die Bedienung verbessern.
- Online-Monitor zur grafischen Darstellung der Internetnutzung einzelner Geräte
- Erweiterte Smart-Home-Funktionen für das Auslösen von Routinen
- FRITZ!NAS-Freigabe für einfache gemeinsame Nutzung von Ordnern
- Vereinfachte Kindersicherung mit übersichtlicher Darstellung der Zugangsprofile
- FRITZ! Failsafe: Automatischer Wechsel auf Ersatzverbindung bei Ausfall
- Energy Efficient Ethernet (EEE) zur Senkung des Energieverbrauchs an WAN- und LAN-Anschlüssen
- Mesh-Optimierung: FRITZ!Repeater wählen automatisch die stabilste Verbindung
Das Update für die FRITZ!Box 5530 Fiber kann ab sofort installiert werden. Ihr erhaltet die neue Version wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr die Firmware-Datei auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren.
PS: Gestern bereits hat das FRITZ!Smart Gateway v8.20 erhalten.
