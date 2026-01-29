FRITZ!Box 7690 und 5690 werden mit FRITZ!OS 8.20 versorgt

Die FRITZ!Box-Modelle 7690 und 5690 erhalten mit FRITZ!OS 8.20 ein umfangreiches Funktionsupdate für Internet, Mesh und Smart Home.

Die Marke FRITZ! stellt FRITZ!OS 8.20 für die FRITZ!Box 7690 und 5690 bereit. Das Update erweitert laut Unternehmensangaben zentrale Bereiche wie Internetanbindung, Heimnetz, Telefonie und Smart Home. Ziel ist es, die Übersicht zu verbessern, Abläufe zu vereinfachen und zusätzliche Automatisierungen zu ermöglichen.

Im Bereich Internet führt FRITZ! einen neuen Internet-Ausfallschutz ein. Fällt der Hauptanschluss aus, kann die FRITZ!Box automatisch eine alternative Verbindung aufbauen, etwa über Mobilfunkgeräte oder USB-Sticks. Ergänzend zeigt der Online-Monitor nun besonders datenintensive Geräte an und stellt die Auslastung übersichtlicher dar. Auch die Kindersicherung wurde laut FRITZ! in der Bedienung vereinfacht.

Neue Funktionen von FRITZ!OS 8.20 im Überblick

Zentrale Neuerungen laut FRITZ!

Automatische Optimierung und Geräteerkennung im Mesh-Netzwerk

Text-zu-Sprache für Anrufbeantworter-Ansagen

Individuelle Energiesparoptionen pro LAN- und WAN-Anschluss

Erweiterte Auslöser und Verzögerungen für Smart-Home-Routinen

Im Mesh-Bereich erkennen FRITZ!-Produkte den Gerätetyp automatisch und optimieren ihre Verbindung untereinander. Die Anmeldung neuer Repeater erfolgt direkt über die Mesh-Übersicht.

Im Smart Home lassen sich Geräte zentral an anderen FRITZ!Boxen oder einem FRITZ!Smart Gateway anmelden. Neue Steueroptionen betreffen unter anderem Heizkörperregler, Lampen und Routinen, die nun auch durch Telefonanrufe oder Systemereignisse ausgelöst werden können.

Das Update kann ab sofort installiert werden. Ihr erhaltet die neue Version wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr die Firmware-Datei auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren.