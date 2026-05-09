Smartphone ersetzt Portemonnaie an der Kasse

Der Digitalverband Bitkom zeigt auf, dass zwei Drittel der Deutschen mit Smartphone oder Smartwatch bezahlen.

66 Prozent haben laut einer aktuellen Bitkom-Erhebung in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal mobil bezahlt. 10 Prozent nutzen dies mehrmals täglich, 22 Prozent täglich und 23 Prozent mehrmals wöchentlich. Im Vergleich zu vor drei Jahren ist der Anteil deutlich gestiegen.

Kontaktloses Bezahlen in Deutschland stark verbreitet

Kontaktloses Bezahlen insgesamt erreicht 97 Prozent der Bevölkerung. Auch bei den über 65-Jährigen liegt der Anteil bei 95 Prozent, bei den 16- bis 29-Jährigen bei 99 Prozent.

Laut Bitkom werden Geschwindigkeit und Bequemlichkeit als zentrale Gründe genannt, gleichzeitig wird eine flächendeckende Akzeptanz digitaler Zahlmethoden gefordert.

Die Zahlen im Überblick

66 Prozent haben in den letzten 12 Monaten mindestens einmal mit Smartphone oder Smartwatch bezahlt

51 Prozent waren es vor drei Jahren

10 Prozent zahlen mehrmals täglich mobil

22 Prozent zahlen täglich mobil

23 Prozent zahlen mehrmals pro Woche mobil

7 Prozent zahlen einmal pro Woche mobil

4 Prozent zahlen seltener mobil

97 Prozent der Deutschen zahlen insgesamt kontaktlos (Karte, Smartphone oder Smartwatch)

95 Prozent der über 65-Jährigen zahlen kontaktlos

99 Prozent der 16- bis 29-Jährigen zahlen kontaktlos

33 Prozent der Senioren ab 65 Jahren nutzen Smartphone oder Smartwatch zum Bezahlen zumindest gelegentlich

78 Prozent der 16- bis 29-Jährigen nutzen Smartphone oder Smartwatch zum Bezahlen

16 Prozent zahlen mehrmals täglich kontaktlos (gesamt Karte, Handy oder Uhr)

39 Prozent zahlen täglich kontaktlos

33 Prozent zahlen mehrmals pro Woche kontaktlos

7 Prozent zahlen einmal pro Woche kontaktlos

2 Prozent zahlen seltener kontaktlos

Ich halte die Entwicklung für einen klaren Wandel hin zu digitalen Zahlungsformen, bei dem sich Komfort und Infrastruktur entscheidend auf die weitere Verbreitung auswirken werden.