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Smartphone ersetzt Portemonnaie an der Kasse

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Der Digitalverband Bitkom zeigt auf, dass zwei Drittel der Deutschen mit Smartphone oder Smartwatch bezahlen.

66 Prozent haben laut einer aktuellen Bitkom-Erhebung in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal mobil bezahlt. 10 Prozent nutzen dies mehrmals täglich, 22 Prozent täglich und 23 Prozent mehrmals wöchentlich. Im Vergleich zu vor drei Jahren ist der Anteil deutlich gestiegen.

Kontaktloses Bezahlen in Deutschland stark verbreitet

Kontaktloses Bezahlen insgesamt erreicht 97 Prozent der Bevölkerung. Auch bei den über 65-Jährigen liegt der Anteil bei 95 Prozent, bei den 16- bis 29-Jährigen bei 99 Prozent.

Laut Bitkom werden Geschwindigkeit und Bequemlichkeit als zentrale Gründe genannt, gleichzeitig wird eine flächendeckende Akzeptanz digitaler Zahlmethoden gefordert.

Die Zahlen im Überblick

  • 66 Prozent haben in den letzten 12 Monaten mindestens einmal mit Smartphone oder Smartwatch bezahlt
  • 51 Prozent waren es vor drei Jahren
  • 10 Prozent zahlen mehrmals täglich mobil
  • 22 Prozent zahlen täglich mobil
  • 23 Prozent zahlen mehrmals pro Woche mobil
  • 7 Prozent zahlen einmal pro Woche mobil
  • 4 Prozent zahlen seltener mobil
  • 97 Prozent der Deutschen zahlen insgesamt kontaktlos (Karte, Smartphone oder Smartwatch)
  • 95 Prozent der über 65-Jährigen zahlen kontaktlos
  • 99 Prozent der 16- bis 29-Jährigen zahlen kontaktlos
  • 33 Prozent der Senioren ab 65 Jahren nutzen Smartphone oder Smartwatch zum Bezahlen zumindest gelegentlich
  • 78 Prozent der 16- bis 29-Jährigen nutzen Smartphone oder Smartwatch zum Bezahlen
  • 16 Prozent zahlen mehrmals täglich kontaktlos (gesamt Karte, Handy oder Uhr)
  • 39 Prozent zahlen täglich kontaktlos
  • 33 Prozent zahlen mehrmals pro Woche kontaktlos
  • 7 Prozent zahlen einmal pro Woche kontaktlos
  • 2 Prozent zahlen seltener kontaktlos

Ich halte die Entwicklung für einen klaren Wandel hin zu digitalen Zahlungsformen, bei dem sich Komfort und Infrastruktur entscheidend auf die weitere Verbreitung auswirken werden.

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