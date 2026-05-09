GTA 6: Trailer 3 und Vorbestellungen ab nächster Woche

Es deutet sich mittlerweile an, dass GTA 6 am 19. November sicher scheint und Rockstar jetzt sehr bald mit dem richtigen Marketing beginnt. Nächste Woche dürfte es spannend werden, darauf deutet immer mehr hin.

Am Freitagabend verschickte Sony zum Beispiel direkt mehrere Mails an aktuelle PlayStation-Nutzer, die GTA 6 auf ihre Wunschliste gepackt haben und eine PS4 besitzen. Sony wirbt darin aktiv mit dem Kuf der PS5.

Kein Zufall, so DetectiveSeeds, der angibt, dass er weiß, wann die Vorbestellungen nächste Woche starten. Er rechnet daher am Mittwoch mit dem dritten Trailer zu GTA 6, den genauen Tag kennt er allerdings nicht.

Es gab am Freitag noch mehr Hinweise, wie Game Informer, die auf GTA 6 als Titelstory nächste Woche hindeuten (arbeiten oft mit Rockstar). Bestätigt ist das alles nicht, bleibt also wie immer noch skeptisch.