Tchibo MOBIL startet 60-GB-Aktionstarif
Der Mobilfunkanbieter Tchibo MOBIL bietet einen Aktionstarif mit 60 GB für dauerhaft 9,99 Euro pro vier Wochen an.
Tchibo MOBIL startet den Aktionstarif bis 31. Mai 2026. Enthalten sind 60 GB Datenvolumen, Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Nutzung im Telefónica Netz mit bis zu 100 Mbit/s Download. Der Preis von 9,99 Euro pro vier Wochen bleibt dauerhaft bestehen, auch für Bestandskunden.
Tchibo MOBIL: Aktionstarif und Smartphone-Angebote
- SIM-Karte einmalig 4,99 Euro
- Aktivierung bis 29. August 2026 möglich
- Tarifwechsel oder Kündigung alle vier Wochen
- Smartphone-Angebote: Redmi 15C für 99 Euro oder Galaxy A17 5G für 149 Euro plus 50 Euro Neukundenbonus nach sechs Monaten
Der Tarif umfasst flexible Nutzung ohne langfristige Bindung und erlaubt bei Bedarf zusätzliches Datenvolumen. Auch der Wechsel zwischen Tarifgrößen ist regelmäßig möglich. Vertragspartner ist Telefónica Germany GmbH & Co. OHG.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
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