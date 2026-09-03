Fünf Jahre bei fraenk: Warum ich keinen anderen Mobilfunktarif mehr suche

Heute, am 3. September 2026, bin ich auf den Tag genau fünf Jahre Kunde bei fraenk. Und wenn ich diese fünf Jahre mit einem Satz zusammenfassen müsste, dann wäre es vermutlich dieser: fraenk hat dafür gesorgt, dass ich aufgehört habe, mich für andere Mobilfunktarife zu interessieren.

Das ist für mich tatsächlich das größte Kompliment, das ich einem Mobilfunkanbieter machen kann. Ich vergleiche keine Tarife mehr, schaue nicht ständig nach irgendwelchen Aktionen und frage mich auch nicht, ob ich für ein paar Euro weniger irgendwo etwas Besseres bekommen könnte. Ich zahle seit fünf Jahren meine 10 Euro im Monat und bin damit einfach zufrieden.

Und zwar so zufrieden, dass ich in all den Jahren nicht einmal ernsthaft darüber nachgedacht habe, fraenk zu verlassen.

10 Euro im Monat – und mir fehlt nichts

Als ich im September 2021 zu fraenk gewechselt bin, war der Tarif natürlich noch ein anderer als heute. Seitdem wurde das Angebot immer wieder verbessert, ohne dass ich dafür meinen Tarif wechseln oder mehr bezahlen musste.

Heute gibt es regulär 25 GB Datenvolumen, mit einem entsprechenden Freunde-Code kommen dauerhaft weitere 5 GB hinzu. Gesurft wird mit LTE und 5G im Telekom-Netz mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Telefonie und SMS sind ebenfalls enthalten.

Mir persönlich reichen diese 50 Mbit/s vollkommen aus. Natürlich gibt es Mobilfunktarife mit deutlich höheren Geschwindigkeiten, aber im Alltag habe ich daraus bisher keinen relevanten Nachteil feststellen können. Webseiten laden damit sowieso flott, Musik und Videos streamen, Apps herunterladen, Navigation und alles andere, was ich unterwegs mit dem Smartphone mache, funktioniert immer problemlos.

Das gilt auch für das Datenvolumen. Ich habe in fünf Jahren keinen einzigen Monat erlebt, in dem ich aufgrund meines Verbrauchs mehr bezahlen musste. Inzwischen habe ich durch die Freundschaftswerbung sogar ordentlich zusätzliches Datenvolumen gesammelt, weil ich über die Jahre einige Freunde und Familienmitglieder zu fraenk gebracht habe.

Das Schöne daran: Sie sind ebenfalls zufrieden.

Das Telekom-Netz ist für mich ein entscheidender Punkt

Einer der wichtigsten Gründe für meine Zufriedenheit ist das Netz. Fraenk wird von der Telekom Deutschland angeboten und technisch durch congstar realisiert. Entsprechend ist man im Telekom-Netz unterwegs.

Natürlich kann ich nicht beurteilen, wie gut das Netz an jedem einzelnen Ort in Deutschland funktioniert. Mobilfunk ist immer auch eine regionale Angelegenheit. Aber zumindest dort, wo ich mich regelmäßig bewege, habe ich damit ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht.

Ich bin zuverlässig erreichbar, habe sehr häufig 5G-Empfang und kann mich an keine Situation erinnern, in der ich wegen fraenk ernsthafte Probleme mit meiner Mobilfunkverbindung hatte.

Dazu kommt für mich ein weiterer wichtiger Punkt: WiFi Calling funktioniert zuverlässig. Gerade in Gebäuden oder an Orten mit schwächerem Mobilfunkempfang möchte ich darauf nicht mehr verzichten. VoLTE gehört ebenfalls zum Tarif.

Und genau hier zeigt sich für mich, warum ein Mobilfunktarif nicht nur anhand von Gigabyte und maximaler Geschwindigkeit bewertet werden sollte. Mir ist wichtiger, dass mein Smartphone dann funktioniert, wenn ich es brauche. Das war bei fraenk in den vergangenen fünf Jahren schlicht der Fall.

Ich muss mich um meinen Mobilfunktarif nicht kümmern

Vielleicht klingt das etwas banal, aber genau das gefällt mir an fraenk inzwischen besonders gut: Der Tarif verursacht praktisch keinen Aufwand.

Meine Rechnung kommt zuverlässig. Die 10 Euro werden bei mir seit Jahren über PayPal bezahlt. Inzwischen wäre auch eine SEPA-Lastschrift möglich, aber solange alles funktioniert, habe ich keinen Grund, daran etwas zu ändern.

Die App wurde über die Jahre weiterentwickelt und macht, was sie soll. Darüber lassen sich der Tarif und zusätzliche Optionen verwalten, bei Bedarf erreicht man auch den Support per Chat. Meine Erfahrungen damit waren bislang ebenfalls positiv, Antworten kamen schnell.

Es gibt keinen Bereitstellungspreis und keine klassische Mindestvertragslaufzeit. Der Tarif ist monatlich kündbar. Gleichzeitig musste ich in fünf Jahren nie kündigen und neu abschließen, um von Verbesserungen zu profitieren.

Das ist ein Punkt, den ich besonders angenehm finde.

Bestandskunden werden nicht vergessen

Bei Mobilfunktarifen kennt man schließlich auch das Gegenteil: Neukunden erhalten mehr Datenvolumen oder bessere Konditionen, während langjährige Kunden in ihrem alten Tarif hängen und selbst aktiv werden müssen.

Bei fraenk habe ich das anders erlebt. Verbesserungen wurden immer wieder auch an Bestandskunden weitergegeben. Dazu kommt das jährliche Datenvolumen-Upgrade, durch das der Tarif mit der Zeit besser geworden ist.

Der Preis ist für mich dabei besonders bemerkenswert: Ich zahle weiterhin 10 Euro im Monat.

Keine Preiserhöhung nach fünf Jahren, keine Notwendigkeit für einen Tarifwechsel und kein regelmäßiges Nachverhandeln.

Gerade diese Kombination sorgt dafür, dass ich überhaupt keinen Anreiz verspüre, mich regelmäßig auf Vergleichsportalen umzusehen. Sicherlich würde ich irgendwo einen Tarif finden, der bei irgendeiner Kennzahl besser abschneidet. Vielleicht gibt es mehr Datenvolumen, mehr Geschwindigkeit oder zeitweise einen niedrigeren Effektivpreis.

Aber warum sollte ich wechseln, wenn ich mit meinem bestehenden Tarif vollständig zufrieden bin?

Auch beim Datenvolumen ist fraenk flexibler geworden

Falls das enthaltene Datenvolumen doch einmal nicht reicht, gibt es inzwischen verschiedene Möglichkeiten nachzubuchen.

Für 5 Euro monatlich lassen sich beispielsweise dauerhaft weitere 25 GB hinzufügen. Alternativ können 5 GB für 5 Euro bis zu zehnmal pro Monat nachgebucht werden. Sogar unbegrenztes Datenvolumen lässt sich inzwischen für 7 Euro buchen, ebenfalls bis zu zehnmal pro Monat.

Ich selbst brauche diese Möglichkeiten nicht. Trotzdem finde ich es sinnvoll, dass sie vorhanden sind. Wer beispielsweise im Urlaub oder während einer Reise kurzfristig deutlich mehr Daten benötigt, muss deshalb nicht gleich seinen kompletten Tarif ändern.

Auch beim Roaming ist fraenk für meine Anforderungen gut aufgestellt. EU-Roaming ist enthalten und erfreulicherweise gilt das auch für die Schweiz ohne zusätzlichen Aufpreis.

eSIM, Rufnummernmitnahme und alles per App

fraenk ist weiterhin ein konsequent digitaler Mobilfunktarif. Gebucht wird online über die fraenk-App, einen klassischen Laden oder eine Hotline für den Vertragsabschluss gibt es nicht.

Das muss man mögen, für mich ist es allerdings eher ein Vorteil.

Eine Rufnummer kann vom bisherigen Anbieter mitgenommen werden. Fraenk lässt sich außerdem direkt mit einer eSIM bestellen, und auch Bestandskunden können auf eine eSIM wechseln.

Der Kundenservice läuft ebenfalls digital über den Chat in der App. Er ist montags bis samstags von 8 bis 22 Uhr sowie sonntags von 9 bis 18 Uhr erreichbar.

Das gesamte Konzept ist vergleichsweise simpel gehalten. Und genau diese Einfachheit war aus meiner Sicht von Anfang an eine der großen Stärken von fraenk.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

Natürlich ist fraenk nicht für jeden der perfekte Tarif

Bei aller Zufriedenheit möchte ich den Tarif nicht größer machen, als er ist. Fraenk passt sehr gut zu meinen Anforderungen, aber das bedeutet nicht automatisch, dass er für jeden die beste Wahl ist.

Wer beispielsweise spezielle Anforderungen wie MultiSIM, besondere Familienlösungen oder bestimmte Zusatzdienste hat, sollte vorher genau prüfen, ob fraenk diese abdeckt. Der Tarif legt den Fokus nämlich vollkommen auf Einfachheit und Einhaltung des 10-Euro-Kostendeckels.

Die bewusst eingeschränkte Kostenkontrolle muss man kennen. Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS können nicht genutzt werden. Telefonate und SMS von Deutschland zu ausländischen Rufnummern müssen zunächst aktiviert werden beziehungsweise sind über WLAN Call möglich. Außerhalb des unterstützten EU-Auslands lässt sich der Tarif ebenfalls nicht einfach wie ein klassischer weltweiter Roaming-Tarif nutzen.

Für manche Menschen können solche Einschränkungen entscheidend sein. Für mich sind sie es nicht.

Nicht alles rund um fraenk spricht mich an

Wenn ich nach fünf Jahren etwas kritisieren müsste, dann wären es weniger der Tarif oder die Technik als vielmehr Teile des Marketings.

Einige Aktionen rund um Freundschaftswerbung und insbesondere manche Social-Media-Kampagnen sprechen mich persönlich nicht besonders an. Ich gehöre vermutlich schlicht nicht zur anvisierten Zielgruppe.

Das ist für mich allerdings kein wirklicher Kritikpunkt am Produkt selbst. Im Gegenteil: Aktionen für die Community und bestehende Kunden finde ich grundsätzlich gut. Auch die Freundschaftswerbung hat sich für mich gelohnt, schließlich habe ich darüber inzwischen einiges an zusätzlichem Datenvolumen gesammelt.

Am Ende ist mir ohnehin wichtiger, was auf der SIM-Karte beziehungsweise eSIM passiert, als das, was auf Instagram oder anderen Plattformen beworben wird.

Fünf Jahre später würde ich wieder zu fraenk wechseln

Wenn ich heute auf den 3. September 2021 zurückblicke, war der Wechsel zu fraenk für mich eine ausgesprochen gute Entscheidung.

Fünf Jahre später zahle ich noch immer 10 Euro im Monat. Ich habe deutlich mehr Datenvolumen als damals, nutze inzwischen selbstverständlich 5G, habe zuverlässiges WiFi Calling, bin im Telekom-Netz unterwegs und kann meinen Tarif theoretisch jeden Monat kündigen.

Vor allem aber funktioniert alles.

Und vielleicht ist genau das der Punkt, der bei Mobilfunktarifen manchmal zu kurz kommt. Ich möchte mich eigentlich überhaupt nicht mit meinem Tarif beschäftigen müssen. Ich möchte erreichbar sein, unterwegs zuverlässig Internet haben und am Monatsende wissen, was mich das Ganze kostet.

Genau das liefert mir fraenk seit fünf Jahren.

Deshalb vergleiche ich keine Mobilfunktarife mehr. Ich suche nicht nach einem neuen Anbieter und ich warte auch nicht auf den nächsten großen Wechselbonus. Natürlich kann sich irgendwann etwas ändern. Vielleicht ändern sich meine Anforderungen, vielleicht entwickelt sich der Markt weiter oder fraenk verändert sein Angebot.

Stand heute habe ich aber nicht den geringsten Grund zu wechseln.

Nach fünf Jahren kann ich deshalb ziemlich einfach Bilanz ziehen: 10 Euro im Monat, alles drin, was ich brauche, ein für mich hervorragendes Netz und praktisch kein Stress.

Mehr möchte ich von einem Mobilfunktarif eigentlich gar nicht.

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die wichtigsten Details

25 GB Daten + 5 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX5)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

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