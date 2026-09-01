PŸUR senkt Preise: Gigabit-Internet für 34 Euro

Der Internetanbieter PŸUR bietet seine Fokus-Tarife Pure Speed 250 und Pure Speed 1000 ab sofort mit einem Dauerrabatt an.

Für Pure Speed 250 mit reinem Internetanschluss werden monatlich 23 Euro fällig. Der schnellere Tarif Pure Speed 1000 kostet dauerhaft 34 Euro im Monat. Beide Angebote sind laut PŸUR bis zum 6. Oktober 2026 um 9:59 Uhr buchbar.

PŸUR Pure Speed: Preise und Zusatzkosten

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Pure Speed 250: 23 Euro monatlich

Pure Speed 1000: 34 Euro monatlich

Aktivierungsgebühr: jeweils 19,99 Euro

Versandkosten: 9,99 Euro nur bei Router-Bestellung

Der Rabatt gilt nach Unternehmensangaben „dauerhaft“ und nicht nur für eine begrenzte Mindestvertragslaufzeit. Interessant ist vor allem der Gigabit-Tarif. Mit 34 Euro pro Monat positioniert PŸUR diesen preislich deutlich unter vielen anderen Gigabit-Angeboten.

Ich finde vor allem den Dauerrabatt attraktiv, weil Kunden nicht nach einigen Monaten mit einem deutlichen Preissprung rechnen müssen. Entscheidend bleibt allerdings, ob PŸUR am jeweiligen Wohnort verfügbar ist.

Zu den PŸUR-Tarifen →

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