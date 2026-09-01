Tarife

PŸUR senkt Preise: Gigabit-Internet für 34 Euro

René Hesse
Von
PŸUR (KI)

Der Internetanbieter PŸUR bietet seine Fokus-Tarife Pure Speed 250 und Pure Speed 1000 ab sofort mit einem Dauerrabatt an.

Für Pure Speed 250 mit reinem Internetanschluss werden monatlich 23 Euro fällig. Der schnellere Tarif Pure Speed 1000 kostet dauerhaft 34 Euro im Monat. Beide Angebote sind laut PŸUR bis zum 6. Oktober 2026 um 9:59 Uhr buchbar.

PŸUR Pure Speed: Preise und Zusatzkosten

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Der Rabatt gilt nach Unternehmensangaben „dauerhaft“ und nicht nur für eine begrenzte Mindestvertragslaufzeit. Interessant ist vor allem der Gigabit-Tarif. Mit 34 Euro pro Monat positioniert PŸUR diesen preislich deutlich unter vielen anderen Gigabit-Angeboten.

Ich finde vor allem den Dauerrabatt attraktiv, weil Kunden nicht nach einigen Monaten mit einem deutlichen Preissprung rechnen müssen. Entscheidend bleibt allerdings, ob PŸUR am jeweiligen Wohnort verfügbar ist.

Zu den PŸUR-Tarifen →


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