Zelda-Remake: Neues Detail freut viele Fans

Nintendo kündigte im Juni ein Remake für „Zelda: Ocarina of Time“ an, eines der bis heute am besten bewerteten Spiele aller Zeiten. Es erscheint noch 2026 für die Nintendo Switch 2, so wirklich viele Details nannte Nintendo bisher jedoch nicht.

Das dürfte sich bald ändern, denn zum 40. Jubiläum von Zelda steht wohl am 10. September eine Nintendo Direct an und da bekommen wir dann hoffentlich die Details. Wobei Nintendo bei einer Sache gerne bis zum Release schweigt, die jetzt allerdings dank des Online Shops „Elkjøp“ bekannt ist: Das Entwicklerstudio.

Laut deren Eintrag ist Monolith Soft das Entwicklerstudio hinter Zelda: Ocarina of Time, die man vor allem durch die Xenoblade-Reihe kennt. Die aber dem Team von Zelda, welches vermutlich am nächsten Hauptspiel sitzt, schon oft geholfen haben.

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