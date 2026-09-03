Gaming

Zelda-Remake: Neues Detail freut viele Fans

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Nintendo kündigte im Juni ein Remake für „Zelda: Ocarina of Time“ an, eines der bis heute am besten bewerteten Spiele aller Zeiten. Es erscheint noch 2026 für die Nintendo Switch 2, so wirklich viele Details nannte Nintendo bisher jedoch nicht.

Das dürfte sich bald ändern, denn zum 40. Jubiläum von Zelda steht wohl am 10. September eine Nintendo Direct an und da bekommen wir dann hoffentlich die Details. Wobei Nintendo bei einer Sache gerne bis zum Release schweigt, die jetzt allerdings dank des Online Shops „Elkjøp“ bekannt ist: Das Entwicklerstudio.

Laut deren Eintrag ist Monolith Soft das Entwicklerstudio hinter Zelda: Ocarina of Time, die man vor allem durch die Xenoblade-Reihe kennt. Die aber dem Team von Zelda, welches vermutlich am nächsten Hauptspiel sitzt, schon oft geholfen haben.

Nintendo Switch 2 Neu Header
Gaming · 2. September 2026

Die „neue“ Nintendo Switch 2 deutet sich an

Nintendo plant eine erste Revision der Switch 2 für diesen Herbst, das ist offiziell und nicht ganz freiwillig, da man… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. bongo 👋
    sagt am

    Hervorragend 👍
    Freu mich auf das Spiel!

    Antworten

Mehr entdecken
Home Assistant 2026.9: Dieses Update steckt voller praktischer Neuerungen
03.09.26 · Smart Home
ING verspricht: Das kostenlose Girokonto bleibt
03.09.26 · Fintech
Alienware stellt zwei neue OLED-Gaming-Monitore vor
02.09.26 · Gaming
Das Problem der KI-Chatbots (und warum ich auf Siri AI hoffe)
03.09.26 · Dienste
No Rest for the Wicked: Ori-Entwickler verschieben ihr Spiel
02.09.26 · Gaming
Volkswagen steht vor einer harten Entscheidung
03.09.26 · Mobilität
Opera scheitert im Streit um Microsoft Edge vor EU-Gericht
02.09.26 · Marktgeschehen
Endlich! Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch 2 ist da
02.09.26 · Gaming
Die „neue“ Nintendo Switch 2 deutet sich an
02.09.26 · Gaming
Neue Xbox-Generation: Microsoft überrascht mit neuer Aussage
01.09.26 · Gaming
Du bist hier: Switch
mobiFlip / News / Gaming / Zelda-Remake: Neues Detail freut viele Fans