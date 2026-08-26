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Bis zu 840 Euro Vorteile: LogiTel reduziert zwei Telekom-Tarife

René Hesse
Von
LogiTel (KI)

LogiTel bietet zwei Telekom-MagentaMobil-Tarife bis zum 20. September 2026 rechnerisch deutlich günstiger an.

Beim MagentaMobil S mit 30 GB stehen regulär 39,95 Euro pro Monat an. Durch Startvorteil, Wechselbonus, LogiTel-Cashback und Telekom-Cashback sinkt der Effektivpreis laut Anbieter bei Rufnummernmitnahme auf 12,87 Euro monatlich.

Beim MagentaMobil M mit 50 GB beträgt die Grundgebühr 49,95 Euro. Hier nennt LogiTel einen Effektivpreis von 15,79 Euro über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Telekom-Tarife mit mehreren Bonusaktionen

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • MagentaMobil S: 30 GB mit bis zu 300 Mbit/s und effektiv 12,87 Euro
  • MagentaMobil M: 50 GB mit bis zu 300 Mbit/s und effektiv 15,79 Euro
  • Jeweils 250 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme
  • 160 beziehungsweise 180 Euro LogiTel-Cashback
  • 120 beziehungsweise 240 Euro zusätzliches Telekom-Cashback

Die Anschlussgebühr von 39,95 Euro wird nach einer SMS innerhalb von zwölf Wochen gutgeschrieben. Auch für den Wechselbonus ist eine SMS erforderlich. Für das Telekom-Cashback müssen Kunden ihre erste Rechnung über die MeinMagenta-App oder online einreichen. Beim LogiTel-Cashback gilt ebenfalls eine Frist von zwölf Wochen.

Ich finde die Angebote preislich interessant, allerdings entsteht der niedrige Effektivpreis erst durch mehrere separate Boni und Erstattungen. Wer zugreift, sollte deshalb die Fristen und notwendigen Schritte sorgfältig im Blick behalten.

Zur Aktion →

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