Smart Home

Home Assistant 2026.9: Dieses Update steckt voller praktischer Neuerungen

René Hesse
Von
Home Assistant (KI)

Das Smart-Home-System Home Assistant erhält mit Version 2026.9 eine Matter-Netzwerkkarte, einen Modbus-Umbau und 13 neue Integrationen.

Home Assistant 2026.9 ist seit dem 2. September verfügbar. Zu den größten Neuerungen zählt eine Netzwerkkarte für Matter. Sie zeigt Thread- und WLAN-Geräte, Border Router, Access Points sowie die Verbindungswege zu einzelnen Geräten.

Auch Modbus wird grundlegend modernisiert. Geräte wie Wechselrichter, Energiezähler und Wärmepumpen sollen sich künftig über spezialisierte Integrationen komfortabler einrichten lassen. Fronius, Sofar Inverter Modbus und Flexit nutzen den neuen Ansatz bereits.

Home Assistant 2026.9 erweitert Dashboards und Integrationen

Weitere wichtige Neuerungen im Überblick:

  • 13 neue Integrationen kommen hinzu, darunter Besen, Specialized Turbo und Samsung TV via ExLink.
  • Das Sicherheits-Dashboard erhält aktive Warnungen und Favoriten.
  • Aktivitäten zeigen nun detailliert, warum sich der Zustand eines Geräts geändert hat.
  • Home Assistant Cloud testet eine neue Spracherkennung für Akzente, Hintergrundgeräusche und andere Sprachen.
  • Kacheln erhalten neue Funktionen für Lichteffekte, Saugroboter und Luftfeuchtigkeit.

Verbessert wurden zudem zahlreiche bestehende Integrationen. Shelly unterstützt Kameras umfassender, Roborock erhält zusätzliche Dock-Steuerungen und Midea bekommt neue Steuerungsmöglichkeiten für Lüfter, Luftbefeuchter, Licht und weitere Geräte.

Spannend finde ich vor allem die Matter-Netzwerkkarte und die detailliertere Ursachenanzeige bei Automationen. Beides hilft im Alltag direkt bei der Fehlersuche und macht komplexere Smart-Home-Installationen übersichtlicher.

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