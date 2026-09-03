Fintech

ING verspricht: Das kostenlose Girokonto bleibt

René Hesse
Von
1 Kommentar

Die ING Deutschland will auch nach der geplanten Neuordnung ihrer Kontomodelle ein kostenloses Girokonto anbieten.

ING-Konzernchef Steven van Rijswijk bestätigte beim Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt, dass sich daran nichts ändern soll. Details zu den künftigen Bedingungen nannte er allerdings noch nicht.

Die ING-Gruppe arbeitet derzeit an einer einheitlichen Konto- bzw. Gebührenstruktur für ihre Märkte. Geplant sind jeweils vier unterschiedliche Girokonto-Modelle. In Deutschland soll die Umstellung nach bisheriger Planung Mitte 2027 erfolgen.

ING Deutschland arbeitet an neuen Kontomodellen

Die wichtigsten Eckpunkte im Überblick:

  • Vier Girokonto-Modelle sind künftig vorgesehen.
  • Die Einführung in Deutschland ist für Mitte 2027 geplant.
  • Ein kostenloses Girokonto soll weiterhin angeboten werden.
  • Aktuell liegt die relevante Einkommensgrenze bei 1.000 Euro pro Monat.

Derzeit ist das Girokonto der ING Deutschland kostenlos, wenn monatlich mindestens 1.000 Euro eingehen oder der Kontoinhaber jünger als 28 Jahre ist. Andernfalls verlangt die Direktbank 4,90 Euro pro Monat. Wie diese Voraussetzungen ab 2027 aussehen werden, ist noch offen.

Ich finde die Zusage vor allem deshalb interessant, weil kostenlose Girokonten bei vielen Banken längst an Bedingungen geknüpft sind. Entscheidend wird daher weniger das Wort „kostenlos“ sein, sondern welche Voraussetzungen die ING Deutschland künftig daran knüpft.

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Auch mit kostenlosen Konten kann Geld verdient werden. Siehe Gebühr für Karten oder Tradinggebühr.

    Antworten

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