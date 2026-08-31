Happy SIM legt nach: Dieser 60-GB-Tarif wird jetzt günstiger

Happy SIM wertet seinen 60-GB-Tarif ab heute mit drei Freimonaten und einem entfallenden Anschlusspreis auf.

Das Angebot gilt für die Variante mit 24 Monaten Laufzeit. Regulär kostet der Tarif 9,99 Euro pro Monat. Durch drei Freimonate sinken die reinen Grundgebühren über die Mindestlaufzeit rechnerisch von 239,76 Euro auf 209,79 Euro. Zusätzlich entfällt der sonst ausgewiesene Anschlusspreis von 9,99 Euro.

Happy SIM mit 60 GB im Telefónica-Netz

Enthalten sind 60 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica sowie eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS. Die maximale Download-Geschwindigkeit liegt laut Tarifangaben bei 50 Mbit/s. Ab dem 25. Monat bleibt der Monatspreis bei 9,99 Euro.

Die wichtigsten Tarifdaten im Überblick:

60 GB 5G-Datenvolumen

9,99 Euro regulärer Monatspreis

drei Freimonate bei 24 Monaten Laufzeit

0 Euro Anschlusspreis

Allnet- und SMS-Flat im Telefónica-Netz

Happy SIM bietet den 60-GB-Tarif auch monatlich kündbar für 9,99 Euro an. Dort gibt es allerdings keine drei Freimonate und der Anschlusspreis beträgt 9,99 Euro. Wer flexibel bleiben möchte, zahlt damit effektiv mehr.

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