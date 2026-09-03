Das Problem der KI-Chatbots (und warum ich auf Siri AI hoffe)

Apple ist mit Siri AI verdammt spät dran und wird die neue KI mit Google-Technik in diesem Monat vermutlich auch nur als Beta starten und erst 2027 verteilen. Und es ist weiterhin unklar, wie der Stand von Siri AI in Europa ist. Aber es gibt eine Sache, auf die ich hoffe und die ich in den letzten Tagen wieder häufiger gemerkt habe.

Aktuelle KI-Chatbots wie Gemini von Google oder ChatGPT von OpenAI neigen bei mir immer mehr dazu, dass sie komplett falsche Aussagen treffen, nur um einen in der App zu halten. Wir haben ein sehr akutes Problem und nutzten dafür nebenbei auch Chatbots, aber die neigen mittlerweile zur Tendenz von sozialen Medien.

Gemini: Falsche Aussagen sind Programm

Bei Instagram und Co. geht es in erster Linie darum, dass ihr in der App bleibt und diese lange nutzt. Das bemerke ich auch immer mehr bei Gemini, was mir lieber eine falsche Information gibt, als zu gestehen, dass es keine Ahnung hat. Und eine aktuelle Studie zeigt, dass viele in den USA eine Beziehung zu den Apps aufbauen.

Das ist für mich aber nicht die Idee solcher Dienste, für mich sollen das Tools sein, die einfach nur besser als eine Suche im Internet funktionieren. Ich hoffe also, dass Apple das besser macht, die bei Siri AI betont haben, dass der Chatbot nicht dein „Freund“ sein soll. Will ich auch nicht, ich will einen neutralen KI-Dienst haben.

Wir werden sehen, wie das bei Siri AI am Ende wirklich aussieht, aber wenn ich das Wissen und die Antworten von Gemini bekomme, ohne die persönliche Note, die nur will, dass ich unbedingt in der App bleibe, bin ich sofort weg von Google. Daher hoffe ich eben auch, dass sich Apple und die EU bei diesem Thema bald einigen.

Es sollte zwar allen klar sein, dass ein Chatbot alleine nicht die Lösung ist, aber wir alle wissen auch, dass Doomscrolling keinen Mehrwert bietet. Die Apps sind schon so aufgebaut, dass man da schnell ins Loch fällt. Bei sozialen Medien ist das noch okay, da will man kurz abschalten, bei einem Chatbot will ich das allerdings nicht.

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