ALDI TALK startet FLEX-Tarife mit Smartphone und Finanzierung

Der Mobilfunkanbieter ALDI TALK steigt erstmals in den Vertragsmarkt ein und kombiniert neue FLEX Tarife mit Smartphones von Apple und Samsung.

Ab sofort stehen zwei Datenpakete mit 75 und 150 GB zur Auswahl. Dazu gibt es wahlweise das iPhone 16e oder das Samsung Galaxy S26 FE Enterprise Edition inklusive Powerbank. Die Angebote gelten bis zum 31. Dezember 2026.

ALDI TALK FLEX: Preise, Laufzeiten und Finanzierung

Die neuen Tarife nutzen das 5G-Netz von Telefónica und enthalten eine Allnet-Flat. Unabhängig vom gewählten Smartphone gelten folgende monatliche Gesamtpreise:

FLEX 75 GB: 39,99 Euro monatlich mit iPhone 16e oder Galaxy S26 FE Enterprise Edition.

39,99 Euro monatlich mit iPhone 16e oder Galaxy S26 FE Enterprise Edition. FLEX 150 GB: 44,99 Euro monatlich mit einem der beiden Smartphones.

Die Besonderheit liegt in der Trennung von Mobilfunktarif und Gerätefinanzierung. Während die FLEX Tarife monatlich kündbar sind, wird das Smartphone über PayPal für 24 Monate mit einem effektiven Jahreszins von 0 Prozent finanziert.

Wer den Tarif kündigt, muss die verbleibenden Finanzierungsraten für das Gerät also weiterhin bezahlen. Alternativ ist eine Einmalzahlung für das Smartphone möglich.

Die FLEX Tarife werden jeweils zum Monatsende per Lastschrift oder PayPal abgerechnet. Ein Wechsel zwischen den Tarifstufen ist jederzeit möglich. Zusätzlich lassen sich Datenvolumen, Surf-Tickets und Reiseoptionen buchen.

Das Angebot richtet sich auch an Bestandskunden, die direkt über die ALDI TALK App wechseln können. Neukunden erhalten beim Smartphone-Kauf ein kostenloses Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben.

Ohne Smartphone kostet das Starter-Set bis zum 22. November 2026 nur 2,99 statt 9,99 Euro. Es ist auch als eSIM erhältlich.

Für ALDI TALK ist der Schritt bemerkenswert. Die bisher vor allem auf Prepaid ausgerichtete Marke bietet nun klassische monatliche Abrechnung und Smartphone-Finanzierung an. Für Kunden dürfte vor allem die getrennte Kündbarkeit von Tarif und Gerät interessant sein.

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