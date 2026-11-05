Blau startet Black Week: Diese Angebote gibt es jetzt

Der Mobilfunkanbieter Blau hat seine Black Week gestartet und bietet bis zum 1. Dezember 2026 zusätzliche Datenvolumen und verschiedene Hardware-Bundles an.

Die Aktion läuft bereits seit dem 4. November und umfasst sowohl reine Mobilfunktarife als auch Kombinationen mit Smartphones, einem Fernseher und einer PlayStation 5. Besonders interessant sind die SIM-Only-Tarife, bei denen Blau das enthaltene Datenvolumen erhöht, ohne den genannten Monatspreis anzuheben.

Blau Black Week 2026: Tarife und Hardware-Angebote im Überblick

Beim Blau Allnet L gibt es aktuell 70 statt 60 GB für monatlich 9,99 Euro. Der Allnet XL enthält 100 statt 80 GB und kostet 14,99 Euro pro Monat. Beide Aktionen gelten für Laufzeitverträge und Flex-Varianten. Der Anschlusspreis entfällt. Blau nutzt das Mobilfunknetz von Telefónica (o2).

Ausgewählte Hardware-Angebote mit 5G-Tarif:

iPhone 18 Pro mit 100 GB: 53,99 Euro monatlich bei 36 Monaten Laufzeit und 1 Euro Einmalzahlung. Bei 24 Monaten sind es 76,99 Euro monatlich und 7 Euro einmalig.

53,99 Euro monatlich bei 36 Monaten Laufzeit und 1 Euro Einmalzahlung. Bei 24 Monaten sind es 76,99 Euro monatlich und 7 Euro einmalig. Samsung 55-Zoll-Smart-TV mit 40 GB: 16,99 Euro monatlich bei 36 Monaten und 7 Euro einmalig. Alternativ 19,99 Euro bei 24 Monaten und 1 Euro einmalig.

16,99 Euro monatlich bei 36 Monaten und 7 Euro einmalig. Alternativ 19,99 Euro bei 24 Monaten und 1 Euro einmalig. Xiaomi Redmi Note 17 Pro mit 100 GB: 15,99 Euro monatlich bei 36 Monaten und 37 Euro einmalig. Bei 24 Monaten kostet das Bundle 24,99 Euro monatlich und 1 Euro einmalig.

15,99 Euro monatlich bei 36 Monaten und 37 Euro einmalig. Bei 24 Monaten kostet das Bundle 24,99 Euro monatlich und 1 Euro einmalig. PlayStation 5 Slim mit zweitem DualSense-Controller und 20 GB: 28,99 Euro monatlich bei 36 Monaten oder 38,49 Euro bei 24 Monaten. Die Einmalzahlung beträgt jeweils 19 Euro.

Bei sämtlichen genannten Hardware-Bundles fällt kein Anschlusspreis an.

Wer sich für eines der Bundles interessiert, sollte die konkrete Gerätevariante und die Vertragslaufzeit prüfen. Gerade bei 36 Monaten summieren sich auch vermeintlich niedrige Monatsbeträge zu erheblichen Gesamtkosten. Die SIM-Only-Aktionen sind dagegen einfacher miteinander zu vergleichen.

Zu den Blau-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗