Tarife

o2 startet Black Weeks: Zwei Tarife für je 24,99 Euro

Katharina Berger-Voss
Von
O2 2

o2 hat seine ersten Black-Week-Angebote gestartet und bietet zwei Mobilfunktarife für jeweils 24,99 Euro im Monat an.

Zur Auswahl stehen der o2 Mobile On Demand L Flex mit 150 GB Startvolumen und der o2 Mobile Unlimited S Special mit unbegrenztem Datenvolumen. Beide Angebote sind bereits verfügbar, allerdings gelten unterschiedliche Aktionsfristen und Vertragsbedingungen.

o2 Black Weeks: Zwei Tarife mit unterschiedlichen Vorteilen

Der Mobile On Demand L Flex kostet statt regulär 34,99 Euro aktuell 24,99 Euro monatlich. Nach Verbrauch der enthaltenen 150 GB lässt sich weiteres Highspeed-Datenvolumen unbegrenzt und kostenlos in Schritten von jeweils 1 GB manuell nachbuchen. Der Tarif ist monatlich kündbar und bis zum 17. November 2026 im Angebot.

Beim Mobile Unlimited S Special entfällt das Nachbuchen. Dafür ist die maximale Geschwindigkeit auf 15 MBit/s begrenzt. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Dieses Angebot läuft noch bis zum 1. Dezember 2026.

Die wichtigsten Gemeinsamkeiten:

  • Beide Tarife nutzen das o2-Netz.
  • Allnet-Flat und SMS-Flat sind enthalten.
  • VoLTE und WLAN-Telefonie werden unterstützt.
  • Der reguläre Anschlusspreis von 39,99 Euro entfällt.

Interessant ist vor allem die unterschiedliche Ausrichtung. Wer flexibel bleiben möchte, bekommt mit dem On Demand L Flex eine monatlich kündbare Alternative. Das zusätzliche Datenvolumen muss allerdings aktiv angefordert werden.

Der Unlimited S Special eignet sich dagegen eher für Nutzer, denen eine Geschwindigkeit von 15 MBit/s ausreicht und die nicht regelmäßig Datenvolumen nachbuchen möchten. Bei identischem Monatspreis entscheidet somit weniger die Datenmenge als die persönliche Nutzung.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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