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freenet und klarmobil: Große IT-Störung legt Onlineshops lahm

René Hesse
Von
Freenet

Eine größere IT-Störung beeinträchtigt derzeit die Onlineshops von freenet, klarmobil und fünf weiteren Mobilfunkmarken.

Nach Angaben des Unternehmens sind die betroffenen Shops und ihre Funktionen aktuell nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Die IT-Abteilung arbeitet bereits an der Analyse der Probleme und der Wiederherstellung der Dienste. Eine schnelle Lösung ist allerdings nicht in Sicht.

freenet-Störung: Diese sieben Mobilfunkshops sind betroffen

Die technischen Schwierigkeiten betreffen mehrere bekannte Mobilfunkangebote. Konkret nennt das Unternehmen folgende Shops:

  • freenet.de
  • klarmobil.de
  • happy-sim.de
  • unlimited-mobile.de
  • mega-sim.de
  • mobilfunk.de
  • crash-tarife.de

Für Interessenten kann die Störung bedeuten, dass sich Mobilfunktarife vorübergehend nicht wie gewohnt aufrufen oder bestellen lassen. Auch andere Shopfunktionen könnten eingeschränkt sein. Besonders ärgerlich ist die Situation für Kunden, die gerade einen neuen Vertrag abschließen oder ein bestimmtes Tarifangebot nutzen möchten.

Wann sind die Mobilfunkshops wieder erreichbar?

Einen konkreten Zeitpunkt für die vollständige Wiederherstellung kann das Unternehmen derzeit nicht nennen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass kurzfristig nicht mit einer Behebung der Störung zu rechnen ist. Auch zur technischen Ursache liegen bislang keine näheren Angaben vor.

Wer aktuell einen Tarif buchen möchte, muss sich daher möglicherweise gedulden. Solange weder Ursache noch Dauer der Störung bekannt sind, lässt sich auch schwer einschätzen, wann die betroffenen Angebote wieder zuverlässig genutzt werden können.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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