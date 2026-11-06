WhatsApp Events: Einladungen künftig auch ohne Account möglich

WhatsApp erweitert seine Event-Funktion und ermöglicht künftig Einladungen an Personen, die den Messenger selbst nicht nutzen.

Damit lassen sich Veranstaltungen über einen Link teilen. Eingeladene können die Details ansehen und ihre Teilnahme bestätigen, ohne WhatsApp herunterladen oder einen Account erstellen zu müssen. Die Neuerung dürfte vor allem bei Treffen praktisch sein, bei denen nicht alle Teilnehmer denselben Messenger verwenden.

WhatsApp Events bekommt eine zentrale Verwaltung

Neben den externen Einladungen führt WhatsApp eine neue zentrale Veranstaltungsübersicht namens „Events Home“ ein. Sie ist über die Einstellungen unter „Events“ erreichbar und bündelt sowohl vergangene als auch bevorstehende Veranstaltungen. Dazu gehören eigene Events und Einladungen anderer Nutzer.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Einladungen per Link auch an Personen ohne WhatsApp-Account

Individuelle Einladungen mit eigenem Titelbild

Zentrale Übersicht für vergangene und kommende Veranstaltungen

Anpassbare Erinnerungen und die Möglichkeit, Begleitpersonen hinzuzufügen

Teilnahmebestätigungen direkt über die Einladung

WhatsApp berücksichtigt nach eigenen Angaben auch den Datenschutz. Die Telefonnummer des Gastgebers wird unbekannten Gästen nicht angezeigt. Teilnehmer ohne WhatsApp-Account sehen die Veranstaltungsadresse zudem erst, nachdem sie ihre Teilnahme bestätigt haben.

Persönliche Nachrichten und Anrufe bleiben weiterhin Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die aktualisierte Event-Funktion wird laut WhatsApp schrittweise über die kommenden Wochen für alle Nutzer eingeführt. Sie steht deshalb möglicherweise noch nicht sofort auf jedem Gerät zur Verfügung.

Interessant ist vor allem die Öffnung für Menschen ohne WhatsApp. Damit entwickelt sich die bisher eher messengergebundene Veranstaltungsplanung zu einer eigenständigen Einladungslösung. Gerade für Familienfeiern, gemeinsame Ausflüge oder größere Treffen könnte das die Organisation spürbar vereinfachen.

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