Lieferando streicht beliebten Vorteil für Amazon-Prime-Kunden

Lieferando beendet am 11. November 2026 die unbegrenzt kostenlosen Lieferungen für Amazon-Prime-Mitglieder.

Damit fällt ein zusätzlicher Vorteil der Prime-Mitgliedschaft weg, den Amazon und Lieferando im Juni 2024 eingeführt hatten. Bisher konnten Prime-Kunden bei teilnehmenden Restaurants ab einem Bestellwert von 15 Euro ohne Liefergebühr bestellen. Voraussetzung war die Verknüpfung beider Kundenkonten.

Lieferando bietet 90 Tage lang kostenlose Lieferungen als Ersatz

Betroffene Kunden werden derzeit per E-Mail über die Einstellung informiert. Auch Amazon weist auf die Beendigung der Kooperation hin. Ganz ohne Ersatz endet die Aktion allerdings nicht. Lieferando gewährt den angeschriebenen Nutzern ab dem 12. November 2026 einen zeitlich begrenzten Vorteil über das Treueprogramm Lieferando+.

Die Übergangsregelung sieht folgendermaßen aus:

Der bisherige Prime-Vorteil endet am 11. November 2026.

Ab dem 12. November gibt es fünf kostenlose Lieferungen pro 30 Tage.

Das Kontingent erneuert sich über insgesamt 90 Tage automatisch.

Damit sind maximal 15 Lieferungen ohne Liefergebühr möglich.

Die Freischaltung erfolgt automatisch unter „Mein Lieferando+“ in der App.

Eine gesonderte Aktivierung ist laut Kundenmitteilung nicht erforderlich. Ob sämtliche bisherigen Nutzer das Ersatzangebot erhalten, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Nach Ablauf der 90 Tage beziehungsweise bei ausgeschöpftem Kontingent können wieder reguläre Liefergebühren anfallen. Auch bei kostenlosen Lieferungen sind mögliche zusätzliche Servicegebühren zu beachten.

Warum Amazon und Lieferando die bisherige Kooperation in dieser Form beenden, ist nicht bekannt. Für Prime-Mitglieder bedeutet die Änderung jedenfalls einen weiteren wegfallenden Zusatznutzen. Wer regelmäßig Essen bestellt, dürfte das stärker bemerken als Gelegenheitsnutzer.

Besonders schade finde ich, dass aus einem unbegrenzten Vorteil nun ein zeitlich und mengenmäßig beschränktes Angebot wird. Immerhin gibt Lieferando den bisherigen Nutzern noch drei Monate Zeit, sich darauf einzustellen.

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