Galaxy Tab S11: Entwicklung von One UI 8.5 schreitet weiter voran

Samsung arbeitet im Hintergrund weiter intensiv an der neuen Zwischenversion der Benutzeroberfläche One UI 8.5 und hat vor einer Woche die inzwischen neunte Betaversion für die Modelle der Galaxy-S25-Reihe veröffentlicht. Parallel dazu hat das südkoreanische Unternehmen nun auch eine entsprechende Version für das Galaxy Tab S11 und Tab S11 Ultra veröffentlicht.

Auch das Tab S11 wird One UI 8.5 erhalten

Die zweite Betaversion umfasst vier spezifische Fehlerbehebungen und steht ab sofort für registrierte Tester zum Herunterladen bereit. Allerdings beschränkt Samsung das Beta-Testprogramm für südkoreanische Anwender. Eine Ausweitung des Programms ist erfahrungsgemäß nicht geplant.

Changelog – Galaxy Tab S11 Beta 2 Improved call recording performance.

Fixed a toast pop-up issue on external monitors when switching between Mirroring and DeX after applying the maximum screen zoom display setting.

Fixed an issue where Bluetooth interruption notifications appeared unexpectedly.

Fixed an issue where a toast pop-up did not appear when deleting apps from overlay apps.

Wann die finale Version von One UI 8.5 erscheinen wird, hat Samsung noch nicht offiziell bekannt gegeben. Ich vermute, dass sie Anfang/Mitte Mai parallel zur Galaxy S25-Reihe veröffentlicht wird.