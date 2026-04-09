Samsung One UI 8.5: Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss

In wenigen Wochen will das südkoreanische Unternehmen Samsung angeblich eine Großzahl seiner Smartphones und Tablets mit der neuesten Version seiner Benutzeroberfläche One UI 8.5 auf Basis von Android 16 ausstatten. One UI 8.5 soll laut Ankündigung eine „Optimierung der Produktivität, Privatsphäre und Performance“ mit sich bringen und als Zwischenschritt zu One UI 9 zu verstehen sein, welche wiederum auf Basis von Android 17 aufbaut.

One UI 8.5 steht kurz vor der Fertigstellung

Um den Start möglichst fehlerfrei zu gestalten, läuft seit einigen Monaten ein Beta-Testprogramm. In den letzten Tagen wurde dieses auf weitere Modelle, darunter die S23- und S24-Serie, ausgeweitet. Mit der jetzt veröffentlichten neunten Beta-Version für die S25-Modellreihe und der zweiten Beta-Version für die S24-Modellreihe rückt die finale Version in großen Schritten näher.

Vermutlich zum vorletzten Mal haben eingetragene Tester somit die Möglichkeit, die neue Beta-Version ausgiebig zu testen. Wie üblich bringt sie einige Fehlerbehebungen und Anpassungen mit sich. Die offiziellen Release Notes (Danke an Sammyfans!) sehen wie folgt aus:

Changelog – Galaxy S25 Beta 9 and Galaxy S24 Beta 2 Support for AirDrop connection with Apple devices

Applied 3 new camera filters (Classic Film, Pop Film, Blanc)

Improved issue where Bluetooth connection disconnects and reconnects periodically

Improved issue where the top part of the notification card was cut off

Improved issue where the screen flickers and colors are distorted when changing zoom level during dual recording

Improved stuttering issue when entering gallery albums under certain conditions

Improved issue where AOD time information was displayed incorrectly in certain situations

Improved notification card Ul when the device is rotated

Improved issue where the lock screen briefly appeared during an incoming call before transitioning to the call screen

Wie bereits erwähnt wird wahrscheinlich noch eine zehnte und letzte Beta-Testversion erscheinen, bevor der offizielle Rollout laut Gerüchten Anfang Mai starten kann. Den Anfang macht wie üblich die S25 Flaggschiff-Modelle, gefolgt von den anderen berechtigten Smartphones und Tablets nach und nach.