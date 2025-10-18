game Charts in Deutschland: EA SPORTS FC 26 an der Spitze

EA SPORTS FC 26 führt im September die deutschen Spielecharts an.

Der neue Teil der Fußballsimulation von Electronic Arts stieg nach seiner Veröffentlichung direkt auf Platz eins der meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Wie der Branchenverband game mitteilte, konnte sich der Titel nur wenige Tage nach Release an die Spitze setzen.

Auf dem zweiten Platz folgt laut game das Actionspiel „Borderlands 4“ von 2K, das bereits Anfang September erschienen war. Drei weitere Neuerscheinungen schafften ebenfalls den Sprung in die Charts: das Horrorspiel „Silent Hill f“ von Konami erreichte Rang sieben, „Hell is Us“ (Nacon) Platz 14 und „Sonic Racing: Crossworlds“ (Sega) Platz 20.

Neue Titel prägen die deutschen Spielecharts

Damit sind im September gleich fünf aktuelle Veröffentlichungen unter den zwanzig meistverkauften Games vertreten. Die Mischung aus Sport, Action und Horror zeigt laut game das breite Interesse der deutschen Spielerschaft an unterschiedlichen Genres.

Ich finde spannend, wie stark Sportspiele weiterhin dominieren, obwohl der Markt zunehmend von Action- und Horrortiteln durchmischt wird. Das zeigt, dass Traditionsreihen wie FC trotz vieler Neuerungen beständig gefragt bleiben.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im September 2025 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.

Und hier gibt es noch die Mobile Charts für den vergangenen Monat: