Nintendo Switch 2: Mein Test nach einer Woche

Die Nintendo Switch 2 begleitet mich jetzt seit einer Woche, genau genommen seit über eine Woche, aber ich schreibe diesen Beitrag exakt sieben Tage später. Es ist noch einiges zur Konsole geplant, aber ich will heute mein erstes Fazit dazu liefern.

Dieses Mal wird aber, dazu dann vor allem im Fazit mehr, ein Fazit nach mehreren Wochen oder sogar Monaten entscheidend sein. Es gibt nämlich einen Punkt, der zum Zeitpunkt des Beitrags noch nicht einzuschätzen ist und es mir schwer macht.

Video: Nintendo Switch 2 im Test

Nintendo Switch 2: Meine 20 Stichpunkte

Die Verarbeitung der Nintendo Switch 2 ist sehr gut, sie fühlt sich hochwertig an und die Joy Con haften super an der Seite, auch wenn man sie mit einer Hand hält. Mir sagt die neue Halterung mit Magneten zu, eine gute Idee.

Optisch wirkt die Nintendo Switch 2 jetzt deutlich „erwachsener“. Sie ist dunkler und weniger verspielt, sie ist größer, was für mich mit größeren Händen angenehm ist, und die Form wurde auch etwas angepasst, was mir optisch gut gefällt. Sie gefällt mir persönlich wesentlich besser als alle bisherigen Versionen.

Bei der Haptik merkt man einen Unterschied im Vergleich zur Switch, aber die Switch 2 liegt weiterhin gut in der Hand und ist mit 534 g angenehm leicht und mit 1,4 cm genauso dick wie der Vorgänger. Alle Tasten haben gute Druckpunkte und ich würde diese Größe für mich bei einem Handheld als ziemlich optimal einstufen.

Meine Meinung zum Display ist gemischt, denn die 8 Zoll sind ebenfalls angenehm und für einen Handheld optimal, aber es ist technisch ein Schritt zurück. Für ein LC-Display ist es okay, aber für HDR-Inhalte fehlt noch etwas mehr Helligkeit (es gibt 500 nits) und das OLED-Panel der alten Switch ist im direkten Vergleich überlegen. Dafür sieht man die höhere Auflösung (1080p) und fühlt die höhere Bildwiederholrate (120 Hz) an vielen Stellen. Ein gutes OLED-Panel mit 8 Zoll, HDR, FHD und 120 Hz wäre für Nintendo zu teuer gewesen, dann wäre der Preis nicht bei unter 500 Euro geblieben. Für mich wäre das okay gewesen, aber da der Preis schon jetzt kritisiert wird, kann ich Nintendo gut verstehen. Das Display ist okay, es reicht aus, aber ich hätte nichts gegen eine Neuauflage mit OLED, wie bei der ersten Switch.

Die neue Größe der Joy Con ist für mich im Alltag viel angenehmer. Noch nicht so angenehm, wie ein Pro-Controller, aber es ist ein großer Schritt nach vorne.

Und auch die Mausfunktion ist interessant, auch wenn ich diese bisher nicht wirklich genutzt habe, da es bei meinen Spielen kaum passte. Vielleicht dann mit Metroid 4. Wobei ich beim Zocken meistens so halb in der Couch liege, da ist eine Maus unpraktisch und unterwegs im Handheld-Modus sowieso. Es ist eine nette Idee, ich weiß aber nicht, ob ich es oft nutzen werde. Hinzu kommt, dass ein Joy Con im Maus-Modus für meine Hände grenzwertig klein ist, um das länger und bequem zu nutzen.

Das trifft auch auf den GameChat zu, denn ich habe zwar das passende Abo, aber ich spiele kaum online mit anderen Menschen. Spiele wie Mario Kart und Co. zocken wir gerne lokal, mit Freunden oder Familie, online verabreden ist nicht ganz unser Ding. Doch ich bin gespannt, ob die Spiele die Funktion der externen Kamera in kreativer Art nutzen werden.

Der interne Speicher ist jetzt 256 GB groß und damit passen bei mir endlich auch die meisten Spiele auf die Switch, die ich gerne dauerhaft installiert und dabei habe. Doch einige neue Spiele sind jetzt deutlich größer und alte Spiele wurden durch Updates größer, daher habe ich den Speicher mit einer Lexar PLAY PRO microSDXC Express Karte (das Express-Format ist jetzt Pflicht) mit 1 TB Speicher erweitert. Das funktioniert bequem und einfach und kann direkt bei der Einrichtung abgehakt werden.

Die neue Switch 2 kommt mit einem neuen Dock und passt nicht mehr in das alte, was schade ist, denn das OLED-Dock könnte 4K am TV und das Dock der Switch 2 kostet absurde 110 Euro (wir nutzen gerne zwei Docks).

Apropos 4K HDR am TV, das ist für mich das bisher größte Upgrade der Switch 2, ich habe mir einige Inhalte angeschaut und muss sagen, dass man die Schärfe deutlich sieht. Die Grafik ist zwar nicht auf dem Level der PS5-Ära, aber in etwa auf dem der PS4-Ära und mehr ist bei einem Handheld schwierig. Mir reicht es auch aus und wir haben bei der Switch gesehen, was die Entwickler da aus der Hardware herausholen können. Ich bin gespannt, was sie bei der Switch 2 zaubern, wo dank Upscaling (von Nvidia) noch mehr möglich ist. Ich habe es mir seit Jahren gewünscht, jetzt ist der Schritt da und ich bin zufrieden (nur schade, dass im TV-Modus kein VRR geht).

Die Software selbst ist auch etwas flotter und natürlich schärfer und der eShop ist jetzt endlich brauchbar, das war vorher eine echte Katastrophe, da war ich nicht gerne unterwegs.

Bei der Akkulaufzeit habe ich bisher gemischte Eindrücke, denn teilweise ist die Konsole nach gut zwei Stunden fast leer. Ich nutze zwar fast die volle Helligkeit, (da das Display auf mittlerer Helligkeit an schlechte Smartphone-Zeiten von vor 7 Jahren erinnert), aber das ist der Stand der ersten Switch, vor der Revision und vor allem vor der OLED. Ich würde die Laufzeit als kleinen Schritt zurück bezeichnen. Genießt das aber mit Vorsicht, sowas kann Nintendo mit Updates optimieren.

Ich finde den Sound der verbauten Lautsprecher etwas besser, muss aber auch sagen, dass ich mobil meistens mit Kopfhörer (und 3D-Sound) spiele. Sie reichen für ab und zu aber vollkommen aus.

Die Switch 2 selbst läuft bisher angenehm leise, auch unter Volllast, und sie wird im Handheld-Modus auch nicht wirklich warm. Nur im TV-Modus unter Volllast kommt das vor, was mir immer dann aufgefallen ist, wenn ich die Switch direkt nach dem Zocken am TV mobil mitnehmen wollte.

Alte Switch-Spiele laufen teilweise etwas besser, aber erwartet keine bessere Grafik, maximal ein paar Frames mehr. Sie müssen schon dafür angepasst werden, wobei es auch dann kein grafischer Sprung ist, sondern lediglich mehr Pixel gibt. Es erinnert an den Sprung von der PS5 zu meiner PS5 Pro. Wobei Zelda in 4K mit 60 fps ehrlich gesagt ein Traum ist. Doch ich …

… werde jetzt nicht alte Spiele erneut zocken, es ist also bisher für mich eher eine Wette auf die Zukunft. Bisher gibt es nur Mario Kart World als Launch Titel, wozu ich heute schon etwas geschrieben habe, dazu kommt die Welcome Tour, die vorinstalliert sein müsste, und Fast Fusion. Das Lineup ist sehr überschaubar, mehr kommt erst später und den Rest kenne ich und habe ich schon in besserer Qualität (wie Cyberpunk 2077) gezockt. Wer nur eine Switch hatte, bekommt sehr viel Neues geboten, wer auch andere Konsolen nutzt, sehr wenig. Mir fehlt ein großer Singleplayer-Launch-Titel, da muss ich dann bis zum 17. Juli auf Donkey Kong Bananza warten. Ich freue mich zwar sehr darauf, hätte mir aber gerne beide Spiele (Mario Kart und DK) zum Launch gewünscht. Vielleicht aber besser so, denn ich zocke gerade Death Stranding 2 und so muss ich mich nicht entscheiden.

Ach, und es ist schade, dass das Update für die Switch 2 bei einigen Spielen kostenlos ist (Super Mario Odyssey sieht echt gut aus), bei anderen aber etwas kostet und nichts Neues mitbringt (wie bei Zelda).

Bei den GameCube-Spielen über Nintendo Switch Online bin ich mir noch unsicher, ich habe zwar ewig auf Wind Waker gewartet, will aber eigentlich die HD-Version (oder noch besser, eine 4K-Version) zocken.

Ein alter Kritikpunkt bleibt übrigens, denn die Joy Con-Halterung im Lieferumfang hat kein USB C und somit kann man diese damit nicht laden. Kauft man ein weiteres Paar, dann ist gar keine Halterung dabei und diese darf man für happige 35 Euro kaufen. Diese Halterung für 35 Euro sollte immer (!) dabei sein, wenn irgendwo Joy Con dabei sind oder erworben werden.

Die Nintendo Switch 2 nutzt übrigens noch Wi-Fi 6 und kein Wi-Fi 7 und es gibt vermutlich Bluetooth 5.2, wobei Nintendo die Version nicht nennt (diese würde man für die Funktionen aber benötigen).

Nintendo Switch 2: Mein erstes Fazit

Die Nintendo Switch 2 ist bisher genau das, was ich mir vor Jahren von der „Switch Pro“ gewünscht habe, die dann nur als Switch OLED kam. Größer, schneller, 4K mit HDR, nach einem Jahrzehnt wieder ein Mario Kart und mehr. Aber sie kommt im Vergleich zu damals auch mit einem kleinen Downgrade, nämlich dem Display.

Und sie kommt, und das ist mein eigentlicher Punkt, um das Intro aufzugreifen, mit einem mageren Lineup an Spielen. Es gibt für mich eigentlich nur einen „echten“ Launch-Titel bei der Nintendo Switch 2. Wäre diese Hardware schon früher auf den Markt gekommen, dann hätte ich Zelda und Co. wie gewünscht genießen können.

Mich erinnert die Nintendo Switch 2 sehr stark an die PlayStation 5 Pro von Sony. Viele sind damit eingestiegen und bekamen viele Spiele. Doch wer diese schon kennt und gespielt hat, der bekommt nicht viel Neues. Man kauft hier also derzeit ein Versprechen auf die Zukunft, wie es Jason Schreier schon richtig gesagt hat.

Die Nintendo Switch 2 ist theoretisch das, was ich wollte, ich benötige dieses Mal keine ganz neue Konsole von Nintendo, das Konzept ist optimal. Aber mir fehlt noch ein Ausblick auf die nächsten Monate. Bei Nintendo mache ich mir aber ehrlich gesagt keine Sorgen, dass man dieses Versprechen auf die Zukunft erfüllen wird.

Kleiner Funfact: Die Switch nutzte ich mobil und am TV, aber der Fokus lag etwas mehr auf dem TV. Mit der Zeit war mir vor allem die Auflösung auf unseren großen TVs zu gering und mit dem OLED-Modell nutzte ich sie überwiegend mobil. Jetzt ändert sich das gerade wieder und bisher habe ich sie meistens am TV genutzt.

PS: Weitere Exklusivtitel für 2025 sind bisher das neue Metroid und Pokémon Legends, die aber beide auch für die alte Switch erscheinen und dann wäre da noch Hades 2 als Spiel von einem Drittanbieter. Da hat Nintendo allerdings auch nur den exklusiven Konsolenlaunch, das Spiel erscheint irgendwann für alle Plattformen.

Kurz: Die Nintendo Switch 2 ist fast genau das, was ich mir seit Jahren als Upgrade bei der Switch gewünscht habe, wenn auch nicht ganz, da man Abstriche (Display und Akku) machen muss. Ich bin bisher durchaus zufrieden, hoffe jetzt allerdings auf ein starkes Lineup an Spielen von Nintendo, die diese Hardware voll ausreizen.

