Game of Thrones könnte ins Kino kommen

Warner möchte Game of Thrones auf die große Leinwand bringen, was übrigens schon eine Idee für das Finale der Originalserie war, dann aber verworfen wurde und stattdessen bekamen wir eine schlechte letzte Staffel. Ein neues Prequel soll diesen Schritt wagen und Beau Willimon wird das Projekt für Warner umsetzen.

Wie mehrere Medien, darunter Page Six Hollywood, Variety und The Hollywood Reporter übereinstimmend berichten, will man die Geschichte von Aegon Targaryen I (Aegon’s Conquest) erzählen. Der Film wäre also nicht nur ein neues Prequel für Game of Thrones, er würde auch ca. 100 Jahre vor House of the Dragon spielen.

Bei Warner gibt es aber wohl zwei Projekte, die derzeit konkurrieren, denn neben diesem Filmprojekt, welches in etwa das Level von Dune erreichen soll, arbeitet Mattson Tomlin angeblich auch an einer Serie für HBO Max, welche ebenfalls diese Geschichte erzählen soll. Eine finale Entscheidung wurde noch nicht getroffen.

