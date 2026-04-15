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Game of Thrones kommt offiziell ins Kino

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Warner hat diese Woche offiziell bestätigt, was sich bereits vor ein paar Wochen angedeutet hat, Game of Thrones kommt ins Kino. Es wird aber noch eine ganze Weile dauern, denn der Film erscheint erst „nach 2027“ (ein Jahr gibt es nicht).

Einen Titel hat man auch schon verraten, denn wir werden „Game of Thrones: Aegon’s Conquest“ auf der großen Leinwand sehen. Natürlich wählt man für das Kino eine Geschichte mit Drachen, alles andere hätte mich bei Warner gewundert.

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