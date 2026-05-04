GameStop überrascht mit Milliardenangebot für eBay

Der Videospielhändler GameStop plant laut Unternehmensangaben die Übernahme der Handelsplattform eBay.

GameStop hat ein Übernahmeangebot für eBay angekündigt. Demnach soll die Transaktion rund 56 Milliarden US-Dollar umfassen und teilweise mit „Bargeld“ sowie Aktien finanziert werden. Ziel sei laut GameStop-Chef Ryan Cohen der Aufbau eines stärkeren Konkurrenten für Amazon.

GameStop will 125 US-Dollar je eBay-Aktie bieten. Das entspreche einem Aufschlag von rund 20 Prozent auf den vorherigen Schlusskurs. Im nachbörslichen Handel stieg die eBay-Aktie daraufhin bereits deutlich an. Für einen Teil der Finanzierung liege laut Cohen bereits eine Kreditzusage über rund 20 Milliarden US-Dollar vor.

GameStop setzt auf Wachstum durch eBay

GameStop ist an der Börse aktuell deutlich niedriger bewertet als eBay. Während eBay auf einen Marktwert von rund 46 Milliarden US-Dollar kommt, liegt GameStop laut den veröffentlichten Zahlen bei knapp zwölf Milliarden US-Dollar. Eine Stellungnahme von eBay lag zunächst nicht vor.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2023 hat Ryan Cohen den Konzernumbau bei GameStop vorangetrieben. Das Unternehmen schloss zahlreiche Filialen und konzentrierte sich stärker auf Sammelkarten sowie Retro-Spiele. Auch eBay setzt verstärkt auf Bereiche wie Sammelartikel, Autoteile und gebrauchte Mode.