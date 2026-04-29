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Kleinanzeigen krempelt PRO-Abo komplett um

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Kleinanzeigen führt ab Mai 2026 eine neue PRO Paketstruktur für gewerbliche Anbieter ein.

Die Umstellung auf modulare Pakete soll laut Unternehmensangaben stärker auf branchenspezifische Anforderungen eingehen. Zunächst gelten die Änderungen nur für Neukunden, während bestehende PRO Nutzer ihre bisherigen Konditionen noch bis Ende 2026 behalten. Die neue Struktur umfasst fünf Kategorien, darunter Waren, Fahrzeuge, Dienstleistungen und Stellenangebote.

Kleinanzeigen PRO wird modular und branchenspezifisch

Gewerbliche Anbieter können künftig ihr Anzeigenvolumen sowie ein Paketmodell wählen. Zur Auswahl stehen PRO Basic für den Einstieg, PRO Power für mehr Sichtbarkeit und PRO Premium für einen umfassenden Auftritt. Immobilien werden künftig ausschließlich über bestehende Partnerlösungen angeboten, um marktbezogene Anforderungen abzudecken.

Parallel passt das Unternehmen die kostenfreien Anzeigenlimits an. Je nach Kategorie sind künftig nur noch bis zu drei kostenlose Inserate möglich. Darüber hinaus können kostenpflichtige Optionen oder passende PRO Pakete gebucht werden.

Neue Konditionen im Überblick

  • Bis zu drei kostenlose Anzeigen je Kategorie
  • Drei PRO Stufen mit unterschiedlichem Leistungsumfang
  • Spezialtarif für günstige Waren bis 25 Euro
  • Monatspreis für Einstiegstarif liegt bei 15 Euro

Zusätzlich plant Kleinanzeigen ab Ende Mai 2026 einen speziellen Tarif für niedrigpreisige Artikel. Dieser erlaubt bis zu zehn Anzeigen für Produkte bis maximal 25 Euro Verkaufspreis und richtet sich an Anbieter mit kleinen Margen.

Ich halte die stärkere Differenzierung nach Branchen für nachvollziehbar, da sie die Nutzung strukturierter machen kann, auch wenn die Einschränkungen bei kostenlosen Anzeigen für kleinere Anbieter spürbarer werden dürften.

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28. April 2026 | Jetzt lesen →

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