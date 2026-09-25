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SCHUFA erweitert kostenlosen Account um Score-Verlauf

René Hesse
Von
2 Kommentare
Schufa (KI)

Die SCHUFA erweitert ihren kostenlosen Account und will Nutzern künftig die Entwicklung ihres Scores im Zeitverlauf anzeigen.

Die neue Funktion nennt sich „Score-Verlauf“ und wird in Kürze Bestandteil des bereits angebotenen Services „Dateneinblick“, wie aus einer uns vorliegenden Kundenkommunikation der SCHUFA hervorgeht.

Nutzer sollen damit nicht mehr nur ihren aktuellen SCHUFA-Score sehen, sondern nachvollziehen können, wie sich dieser im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Dafür hat die SCHUFA nach eigenen Angaben die Leistungsbeschreibung des Accounts sowie ihre Datenschutzhinweise angepasst. Der Account bleibt kostenlos. Bestehende Nutzer müssen für die Erweiterung nichts unternehmen.

SCHUFA baut kostenlosen Dateneinblick aus

Der SCHUFA-Account umfasst damit künftig unter anderem:

  • den kostenlosen digitalen Zugriff auf den eigenen Score,
  • Einblick in die bei der SCHUFA gespeicherten Daten,
  • Informationen zu den Kriterien der Score-Berechnung,
  • die Darstellung der Score-Entwicklung im Zeitverlauf.

Der Score kann sich auch ohne einen unmittelbar neuen Vertrag oder Zahlungsvorgang verändern. Gründe sind etwa neu hinzukommende oder gelöschte Daten sowie zeitabhängige Merkmale. Seit März 2026 nutzt die SCHUFA einen neuen Score mit einer Skala von 100 bis 999 Punkten und zwölf offengelegten Kriterien.

Ich halte den Score-Verlauf für eine sinnvolle Ergänzung. Gerade Veränderungen der eigenen Bonitätsbewertung lassen sich damit leichter erkennen und über längere Zeit nachvollziehen. Dass diese Funktion Bestandteil des kostenlosen Accounts wird, ist zu begrüßen.

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  1. Skox 🌟
    sagt am

    kann wer spontan sicher sagen, ob die kostenlose Auskunft bei z.b. Wohnungssuche ausreicht? Suche zwar nicht, nur aus Interesse 🤓

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Skox ⇡

      In der Regel schon, falls die Anbieter mehr wollen, können Sie sich die Auskunft ja direkt ziehen mit deiner Zustimmung

      Antworten

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