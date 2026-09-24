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Google Health: App bekommt neue Funktionen

Oliver Schwuchow
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Google spendiert seiner Health-App ein Update und führt neue Funktionen ein, die man heute als „Gesundheits- und Sicherheitstools“ angekündigt hat. Sie sind für die Pixel Watch 3, 4 und 5 verfügbar, sowie auch das aktuelle Google Fitbit Air.

Wer eine Smartwatch von Google nutzt, der bekommt die Neuerungen kostenlos, beim Band benötigt ihr ein Premium-Abo. Ab dieser Woche kann man in der Google Health-App die Erfassung von Blutdrucktrends, Tendenzen zur Insulinresistenz und Messwerten für eure Atmungsqualität im Schlaf einrichten, wie man mitgeteilt hat.

Es wird eine Weile dauern, bis man konkrete Angaben sieht, aber wer direkt startet, der sieht diese schon im Oktober, so Google. Nur beim Fitbit Air wird es Tendenzen zur Insulinresistenz und zum Blutdruck leider erst im Laufe dieses Jahres geben.

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