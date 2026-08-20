Gensis GV90: Das neue Elektro-Flaggschiff von Hyundai ist da

Die Luxusmarke der Hyundai Motor Group hat heute ihr neues Flaggschiff gezeigt, den GV90. Es handelt sich dabei um einen großen Elektro-SUV, der die Speerspitze im Konzern sein soll. Und mit 5,3 Metern ist das auch ein echtes Schiff geworden.

Diesen Platz nutzt Genesis für eine 123,5-kWh-Hochvoltbatterie, die es bisher noch nie bei einer der drei Konzernmarken gab. Aber der GV90 bleibt ein ineffizientes Schiff, denn man rechnet mit gerade einmal 500 km Reichweite. In Zeiten, in denen viele Marken mit weniger Akku über 800 km schaffen, ist das nicht unbedingt gut.

Aber es gibt die bekannte 800 Volt-Technik der hauseigenen Plattform und es wird mit bis zu 350 kW geladen, die 80 Prozent erreicht man hier in guten 22 Minuten.

Mit einer Leistung von 490 kW (666 PS) und 800 Nm Drehmoment ist es das bisher stärkste Elektroauto der Hyundai Motor Group, inklusive der Performance-Modelle. Eine 0-auf-100er-Zeit haben wir aber nicht. Bei so einem großen, langen und schweren SUV wird aber vermutlich auch niemand an Performance denken.

Dazu kommen noch Extras wie Dual E-LSD, eine Multi-Chamber-Luftfederung, ein OLED-Display im Innenraum (mit Pleos Connect, also Android Automotive), eine Massagefunktion in den Sitzen, das Bang & Olufsen Premier 3D Soundsystem und ein neues Türkonzept, welches Genesis im ersten GV90 „Neolun Arch Gate“ nennt.

Einen Preis hat Genesis noch nicht verraten, aber der GV90 kommt auch erst im ersten Halbjahr 2027 zu uns nach Europa. Sechsstellig dürfte es hier aber locker werden. Vor allem, wenn man die ganzen Extras im Luxussegment haben möchte.

Optisch und preislich dürfte Europa aber nicht der Kernmarkt für den Genesis GV90 werden, solche Modelle sind vor allem in Asien sehr beliebt. In Südkorea, dem Heimatmarkt der Hyundai Motor Group, startet der Verkauf auch noch 2026.

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