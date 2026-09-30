Opel zeigt im Oktober einen elektrischen Kombi

Vauxhall, die Schwestermarke von Opel für Großbritannien, hat sich erst heute ein neues Image mit einem frischen Logo spendiert, kurz vor der großen Automesse in Paris. Und das ist kein Zufall, denn man plant eine spannende Ankündigung vor Ort.

Stellantis wird ein neues Konzeptfahrzeug namens „Opel STX Concept“ zeigen und STX ist die Abkürzung für Sports Tourer eXperimental. Wir bekommen also einen elektrischen Kombi, der gleichzeitig noch ein Ausblick auf die Zukunft von Opel ist.

Dieses Konzept ist ein „erster Vorgeschmack auf die nächste Entwicklungsstufe des Opel Vizor-Markengesichts und die Opel-Vision künftiger Kombis“. Der Kombi wird am 12. Oktober gezeigt und bis zum 18. Oktober direkt in Paris zu sehen sein.

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