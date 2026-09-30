Mobilität

Opel zeigt im Oktober einen elektrischen Kombi

Oliver Schwuchow
Von

Vauxhall, die Schwestermarke von Opel für Großbritannien, hat sich erst heute ein neues Image mit einem frischen Logo spendiert, kurz vor der großen Automesse in Paris. Und das ist kein Zufall, denn man plant eine spannende Ankündigung vor Ort.

Stellantis wird ein neues Konzeptfahrzeug namens „Opel STX Concept“ zeigen und STX ist die Abkürzung für Sports Tourer eXperimental. Wir bekommen also einen elektrischen Kombi, der gleichzeitig noch ein Ausblick auf die Zukunft von Opel ist.

Dieses Konzept ist ein „erster Vorgeschmack auf die nächste Entwicklungsstufe des Opel Vizor-Markengesichts und die Opel-Vision künftiger Kombis“. Der Kombi wird am 12. Oktober gezeigt und bis zum 18. Oktober direkt in Paris zu sehen sein.

Peugeot E 3008 Seite Header
Mobilität · 30. September 2026

Stellantis hat ein Problem mit Elektroautos

Stellantis muss einige Werke im Oktober in eine ungeplante Pause schicken, wie Automotive News Europe berichtet. Das hat zwei Gründe.… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Der Apple Home Hub hat endlich ein Datum
30.09.26 · Smart Home
Kleinanzeigen verschenkt den DHL-Versand beim Bezahlen mit PayPal
30.09.26 · Handel
100. Autobahn-Schnellladepark im Deutschlandnetz eröffnet
30.09.26 · Mobilität
Wero wird Teil eines riesigen europäischen Bezahlnetzes
30.09.26 · Fintech
Deutschlandticket vor neuem Preissprung: Fast 67 Euro möglich
30.09.26 · Mobilität
Deutschlands digitale Kluft bleibt gewaltig
30.09.26 · Gesellschaft
Hier ist das neue Google Pixel für 2027 (es behebt einen Kritikpunkt)
30.09.26 · Smartphones
Stellantis hat ein Problem mit Elektroautos
30.09.26 · Mobilität
Vodafone überrascht im großen Handy-Shop-Test
30.09.26 · Vodafone
BMW streicht Diesel: Doch nicht „technologieoffen“
30.09.26 · Mobilität
Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Opel zeigt im Oktober einen elektrischen Kombi