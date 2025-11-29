Globus Baumarkt führt Bonuskarte und Kunden-App ein

Der Globus Baumarkt startet mit einer neuen Bonuskarte und einer Kunden-App, die digitale Funktionen und Bonusvorteile bündelt.

Der Globus Baumarkt hat seine bisherige Kundenkarte durch eine neue Bonuskarte ersetzt, die den Zugang zu einem erweiterten Kundenkonto ermöglicht. Dort sind persönliche Daten, alle Einkäufe aus Filialen und Online-Shop sowie digitale Kassenbons zentral abrufbar. Kunden können mit der Bonuskarte Einkaufsumsätze sammeln und am Ende eines Sammeljahres ein Bonusguthaben in bar erhalten, abhängig von der Höhe ihres Umsatzes.

Die neue Kunden-App des Globus Baumarkts bietet ein modernes Design und fungiert als zentrale Plattform für die Bonuswelt. Neben Informationen zu Märkten, Kundenkonto und Online-Shop enthält sie exklusive Aktionen und Rabatt-Coupons, die nur in der App verfügbar sind und an der Kasse eingelöst werden können. Die Verknüpfung von Bonuskarte und App soll das Einkaufserlebnis verbessern und den Kunden einen „Baumarkt in der Hosentasche“ bieten.

Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Sitz in Völklingen betreibt aktuell 90 Baumärkte in Deutschland und Luxemburg. Mit etwa 9000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zwei Milliarden Euro zählt es zu den führenden Baumarktketten in Deutschland.