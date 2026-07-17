God of War: Überraschende Wendung bei Amazon-Serie

Amazon steht vor einem Problem, denn Ryan Hurst hat sich ernsthaft verletzt und fällt wohl eine längere Zeit als Schauspieler aus. Er sollte Kratos in der kommenden Serie für Prime Video spielen, damit fehlt jetzt also der God of War persönlich.

Vier Folgen wurden gedreht, so Deadline, aber die Verletzung scheint so schlimm zu sein, dass Amazon einen neuen Schauspieler sucht und ab Herbst neu dreht. Es wurde noch nicht gesagt, wer in der Auswahl steht, die Details sind nicht offiziell.

Mich wundert das, denn es ist von einem Bizepsriss bei Ryan Hurst die Rede und sowas dauert nicht so lange, im schlimmsten Fall etwa drei Monate. So lange wird man benötigen, bis man Ersatz hat, kommt die Verletzung also vielleicht gelegen?

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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