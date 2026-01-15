Amazon Prime Video: Das ist der „God of War“ für die Serie

Amazon macht endlich Fortschritte bei der geplanten Serie für God of War, die einst zu scheitern drohte. Jetzt ist man zurück auf der Spur und kündigte letztes Jahr direkt eine zweite Staffel für Prime Video an. Und wir haben ein Gesicht der Serie.

Ryan Hurst, den einige von Serien wie Sons of Anarchy, Bosch oder The Walking Dead kennen werden, schlüpft in die Rolle des Kratos. Weitere Details zur Serie nannte Amazon nicht, es ist also unklar, ob es 2026 oder doch erst 2027 losgeht.

Funfact: Wer God of War Ragnarök auf Englisch gespielt hat, der wird Ryan Hurst bereits „begegnet“ sein, denn er ist die Stimme für Thor. Könnte eine gute Wahl sein, aber als großer Fan der Spiele bin ich bei Serienumsetzungen immer kritisch.

