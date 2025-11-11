News

Google startet den Black Friday 2025 schon früher

Der Black Friday findet eigentlich erst am 28. November statt, doch viele Shops läuten die lukrative Jahreszeit mittlerweile schon deutlich früher ein und es ist kein Tag und auch keine Woche mehr, es ist ein Monat. Oder teilweise sogar Monate.

Bei Google kann in diesem Jahr auch wieder gespart werden, da startet der Black Friday 2025 am 13. November. Details zur Aktion gibt es bisher noch keine, ich habe allerdings auch einen zusätzlichen Gutscheincode in Höhe von 5 Prozent (der kombiniert werden kann) erhalten, schaut also vielleicht mal in eurem Postfach nach.

Wir werden euch hier in den nächsten Tagen hin und wieder gute Angebote aus der Welt der Technik zeigen, denn man muss immer aufpassen, vor allem Angebote, die so früh starten, sind oft keine Angebote. Macht also immer einen Preisvergleich.

