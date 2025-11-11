iPhone Air gescheitert? Apple ändert überraschend den Plan

Ein Mini war vielleicht nicht der große Wurf und das Plus war auch immer hinter den anderen iPhones, aber auf ein Air haben noch weniger Apple-Kunden gewartet. Die negativen Schlagzeilen hören nicht auf und das hat jetzt vermutlich Konsequenzen.

Kein Apple iPhone Air 2 für 2026 geplant

Auch The Information hat erfahren, dass Apple die Produktion des iPhone Air schon jetzt zurückfährt und genügend Bauteile auf Lager hat, um es für das komplette Jahr 2026 zu bauen. Das komplette Jahr? Genau, 2026 kommt kein iPhone Air 2.

Ein Apple iPhone Air 2 ist in Entwicklung, aber laut Quelle hat sich der Konzern jetzt gegen einen Marktstart im September 2026 entschieden. Wir werden in einem Jahr also vermutlich nur das iPhone 18 Pro (Max) und das iPhone Fold von Apple sehen.

Die zweite Generation des iPhone Air ist laut Quelle noch nicht eingestellt worden, sie könnte allerdings erst im Frühjahr 2027 mit dem iPhone 18 und iPhone 18E auf den Markt kommen. Womöglich überarbeitet Apple das iPhone Air 2 noch einmal.

Der schnelle Fall des Apple iPhone Air

Es dürfte niemanden überraschen, dass das iPhone Air ein Ladenhüter wird, denn es ist technisch ein tolles Smartphone, keine Frage, aber man muss viele Abstriche machen. Man bekommt es daher schon fast zum Preis des normalen iPhone 17.

Mir ist kein iPhone bekannt, welches jemals einen so heftigen Preisverfall nach so wenigen Wochen hatte, vor allem für ein komplett neues Modell im Lineup ist das erstaunlich. Doch so ein Preisverfall ist natürlich gar nicht im Interesse von Apple.

Wie geht es weiter? Schauen wir mal. Fügt man zu viele Funktionen hinzu, dann wird es wieder zu dick und schwer und ist am Ende eher ein iPhone Plus. Zu gut darf es aber auch nicht werden, immerhin ist das iPhone Pro Max der Liebling mit der besten Gewinnmarge. Einstellen ist für Apple allerdings auch keine Option.

Mal schauen, wie man dieses Problem langfristig löst. Ich hätte einfach weiter ein iPhone Plus angeboten, das war in meinen Augen die sinnvollste Option bei Apple.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.