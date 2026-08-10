Gaming

GTA 6: Dokumentation bei Netflix, keine Disc und ein „erstaunlicher“ Erfolg

Oliver Schwuchow
Von
5 Kommentare

Take-Two-Chef Strauss Zelnick äußerte sich Ende letzter Woche im Rahmen der Geschäftszahlen und vereinzelten Interviews zu GTA 6 und lieferte uns ein paar neue Einblicke in den Blockbuster. Wie in den aktuellen Stand des Vorverkaufs.

Konkrete Zahlen haben wir noch nicht, denn verkauft ist das Spiel noch nicht, man will abwarten, bis es konkret wird. Doch der Vorverkauf von GTA 6 läuft „beispiellos und erstaunlich“. Sowas gab es laut Strauss Zelnick noch nie in der Branche.

Die Erwartungen von Take-Two und Rockstar waren hoch, aber sie wurden dennoch übertroffen. Und GTA ist mittlerweile ein digitales Spiel, der Anteil der physischen Versionen am Umsatz liegt bei 2 Prozent, daher gibt es auch keine Disc mehr.

GTA 6: Kommt die Netflix-Doku?

Das Datum für GTA 6 steht aber, wenn keine unerwarteten Dinge passieren, dann wird GTA 6 am 19. November erscheinen. Am 27. August wird man mehr zeigen, wie letzte Woche bekannt wurde, es steht ein „ausführlicher Blick“ bei Netflix an.

Warum Netflix? Das werden wir „verstehen“, wenn das Video bei Netflix online geht, so Strauss Zelnick bei Bloomberg, was langsam die Spekulation anfeuert, dass es eine passende Dokumentation geben wird, die Netflix dann exklusiv zeigen darf.

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  1. TV Glotzer 👋
    sagt am

    Netflix Abo sofort gekündigt für so einen Quatsch von KI generierten Trailern.

    Antworten
    1. Tom 🔅
      sagt am zu TV Glotzer ⇡

      Und du meinst, dass dir irgendjemand dein Getrolle glaubt? Wenn du wirklich Netflix hast, würdest du es nicht wegen eines einzelnen Inhalts kündigen, der dich nicht interessiert. Denn davon gibt es bereits unzählige andere. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche … 🤦‍♂️

      Antworten
      1. Oliver Schwuchow ♾️
        sagt am zu Tom ⇡

        Nicht reinfallen, das ist low effort ragebait.

        Antworten
        1. Tom 🔅
          sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

          Das ist mir zwar klar, aber ich denke, dass solche Kommentare entweder gar nicht freigeschaltet sein oder ansonsten zumindest nicht unkommentiert so stehen gelassen werden sollten. Wenn öffentlich Blödsinn steht, sollte das dann auch öffentlich gerade gerückt werden. Das habe ich übernommen. ;-)

          Antworten
          1. Oliver Schwuchow ♾️
            sagt am zu Tom ⇡

            Auch richtig so

            Antworten

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