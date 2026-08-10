Schnäppchen

MediaMarkt: Apple Week lockt mit vielen Rabatten

René Hesse
Von

Bei MediaMarkt gibt es derzeit nicht nur Rabatte auf Refurbished-Produkte, sondern auch bei Apple-Hardware kann gespart werden.

Die Apple Week bei MediaMarkt ist schnell erklärt. Im Rahmen der Aktion dreht sich alles um eine bestimmte Marke, von der dann zahlreiche Produkte im Preis gesenkt werden. Dazu zählen auch verschiedenartige Konfigurationen ein und desselben Produktes.

Beachten sollte man: Während ein Modell mit einer gewissen Speicherausstattung zum Beispiel zu gutem Kurs zu haben ist, kann der Rabatt beim gleichen Modell mit anderer Speicherausstattung schon wieder desillusionierend sein. Ein genauer Blick und vor allem ein Preisvergleich lohnt also auch hier wieder einmal.

Aktuell sind Mac & Zubehör, iPhone & Zubehör, iPad & Zubehör, Apple Watch, AirPods, Apple TV, AirTags sowie weiteres Apple-Zubehör Teil der Aktion. Alle Angebote findet ihr auf der Aktionsseite bei MediaMarkt.

Die Produkte werden von MediaMarkt ab 69 Euro Bestellwert versandkostenfrei zum Kunden geschickt. Die Aktion läuft nach derzeitigem Stand bis zum 16. August 2026.

Zur Apple Week bei MediaMarkt →


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