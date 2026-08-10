Volkswagen leitet neue „Ära“ für Elektroautos ein

Volkswagen stellt sich in China ganz neu auf und könnte einige der Modelle auch in Europa auf den Markt bringen, daher lohnt sich mittlerweile der Blick auf diese. Und das erste vollelektrische Modell der „ID Era“ (ID Ära) ist der kommende 5X bei VW.

Dabei handelt es sich um einen knapp 4,6 Meter langen SUV, der also genau in der Kategorie des VW ID.4 oder eben VW Tiguan wildert. Da der ID.4 zum ID Tiguan im Herbst wird, rechne ich also nicht damit, dass dieser 5X bald zu uns kommen wird.

Basis ist die neue CMP (Compact Main Platform), die Volkswagen mit SAIC in China entwickelt hat. Die Besonderheit ist, dass diese 40 Prozent günstiger als der MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten) ist. Einen Preis für den 5X gibt es jedoch nicht.

Technische Details hat VW bisher auch nicht genannt, aber das ist in etwa das Level des MEB, es gibt also noch keine 800 Volt oder viel Leistung. Der Fokus lag bei der Entwicklung in erster Linie darauf, dass man preislich viel attraktiver wird.

Theoretisch könnte VW damit einen elektrischen Tiguan, und der VW ID Era 5X sieht durchaus danach aus, als preiswertes Elektroauto nach Europa bringen. Doch praktisch kann man hier den teureren VW ID Tiguan mit MEB-Technik anbieten.

Diese Ankündigung zeigt, dass die Technik aus Europa nicht mehr gut genug für den Markt in China ist und VW die externe Hilfe benötigt. Sie zeigt aber auch, dass wir in Europa das mitmachen und die teureren Preise bei Volkswagen bezahlen.

Ich bin mal gespannt, wie der Vergleich zwischen VW ID Era 5X und dem VW ID Tiguan am Ende aussieht. Vermutlich werden die Unterschiede gar nicht so groß sein, dafür wird das Modell für China sicher preislich deutlich attraktiver. Und wenn der Trend anhält, dann wundert es nicht, dass wir bald China-Technik importieren.

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