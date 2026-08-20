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Google erweitert Personalisierung in der Suche, Discover und News

René Hesse
Von
Google (KI)

Google erweitert die Suche, Discover und Google News um neue Funktionen zur persönlichen Auswahl von Quellen und Themen.

Besonders relevant für Webseitenbetreiber ist ein neuer „Bevorzugte Quellen“-Button. Publisher können ihn direkt auf ihrer Website einbinden. Bisher setzen Seitenbetreiber in der Regel auf eigene Lösungen, so wie wir.

Leser fügen die Seite damit als bevorzugte Quelle bei Google hinzu und kehren anschließend zur Website zurück. Bevorzugte Quellen können häufiger in den Schlagzeilen, AI Overviews und im AI Mode erscheinen.

Laut Google wurden bereits mehr als 600.000 unterschiedliche Quellen ausgewählt.

Google Discover lässt sich künftig genauer steuern

In den kommenden Tagen erweitert Google zudem die Personalisierung von Discover. Nutzer sollen über das Drei-Punkte-Menü in eigenen Worten festlegen können, welche Themen oder Links sie häufiger oder seltener sehen möchten. Google will diese Angaben speichern und den Feed direkt daran anpassen.

Die Neuerungen im Überblick:

  • Bevorzugte Quellen erhält einen einbettbaren Button für Publisher.
  • Discover akzeptiert künftig frei formulierte Wünsche.
  • Google News auf Android bekommt anpassbare Audio-Briefings.
  • Audio-Beiträge enthalten Quellenangaben und Links zu Artikeln.

Bei Google News können Nutzer Themen für ihre täglichen Audio-Briefings auswählen. Inhalte aus Googles laufendem KI-Pilotprogramm mit Publishern sollen zusätzlich ausführlichere Zusammenfassungen ermöglichen.

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Ich halte vor allem den Bevorzugte-Quellen-Button für interessant. Für Publisher entsteht damit ein vergleichsweise direkter Weg, Stammleser auch innerhalb der Google-Produkte stärker an die eigene Quelle zu binden.

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