Software

Meta AI startet als native Mac-App mit cleveren Extras

René Hesse
Von

Das Unternehmen Meta hat eine eigene Meta-AI-App für den Mac veröffentlicht, die zum Start als Beta-Version verfügbar ist.

Die Anwendung benötigt nach der Installation nur rund 16 MB und läuft nativ auf Macs mit Apple-Chip und mindestens macOS 15. Meta setzt auf AppKit und SwiftUI sowie WebKit für umfangreichere Chat-Inhalte. Es handelt sich damit weder um eine Electron-App noch um eine angepasste iPad-Anwendung.

Meta AI für Mac bringt systemweite Funktionen mit

Interessant ist die Integration in macOS. Mit Option-Leertaste lässt sich Meta AI als kompakte Eingabe über anderen Anwendungen öffnen. Eine Diktierfunktion kann gesprochenen Text zudem direkt in Apps wie Mail, Dokumente oder Code-Editoren übertragen.

Die Mac-App bietet unter anderem folgende Funktionen:

  • Fensterinhalte als Kontext für Unterhaltungen nutzen
  • Dateien anhängen und Medien generieren
  • zwischen verschiedenen Denkmodi wechseln
  • wiederkehrende Briefings und Erinnerungen erstellen
  • das Dock-Symbol auf Wunsch ausblenden

Mit Berechtigungen für Bildschirmaufnahme und Bedienungshilfen kann Meta AI für Mac außerdem sichtbaren Text eines ausgewählten Fensters erfassen und einen Screenshot für die nächste Anfrage verwenden. Eine direkte Steuerung des Computers ist damit derzeit nicht verbunden. Die Seitenleiste enthält obendrein Bereiche für Medien, Artifacts, geplante Aufgaben, den Chatverlauf und die Personalisierung.

Ich finde vor allem den nativen Ansatz interessant. Meta versucht hier nicht nur, einen weiteren KI-Chat auf den Desktop zu bringen, sondern integriert Meta AI gezielt in macOS. Damit wächst die Konkurrenz unter den KI-Assistenten auf dem Mac weiter.

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