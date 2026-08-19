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OpenAI startet ChatGPT Ads am 24. August in Deutschland, Österreich und der Schweiz

René Hesse
Von
2 Kommentare
ChatGPT (KI)

OpenAI startet ChatGPT Ads am 24. August 2026 auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Dass Werbung in ChatGPT nach Europa kommt, war bereits bekannt. Jetzt steht der konkrete Termin fest. Ab Montag, dem 24. August, führt OpenAI sein Werbeangebot in insgesamt 31 europäischen Märkten ein.

Neben Deutschland gehören unter anderem Österreich, die Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Belgien und Polen zum ersten europäischen Rollout.

ChatGPT Ads starten zunächst über große Agenturen

Zum Start können Werbetreibende die Anzeigen über Agenturpartner wie Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas und dentsu buchen. Eine Self-Service-Plattform für kleinere Unternehmen soll später folgen.

Die wichtigsten Eckdaten zum Start:

  • Start am 24. August 2026
  • Einführung in 31 europäischen Märkten
  • Deutschland, Österreich und Schweiz sind direkt dabei
  • Werbung betrifft die Tarife Free und Go.
  • Plus, Pro, Business, Enterprise und Education bleiben werbefrei.
  • Zehntausende Werbetreibende nutzen das Angebot laut OpenAI bereits

OpenAI betont weiterhin, dass Anzeigen klar gekennzeichnet und von den eigentlichen ChatGPT-Antworten getrennt werden sollen. Werbetreibende sollen zudem keinen Zugriff auf die Gespräche der Nutzer erhalten.

Ab dem 24. August wird sich zeigen, wie sichtbar die Werbung im Alltag tatsächlich ausfällt und wie Nutzer auf Anzeigen innerhalb von ChatGPT reagieren.

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  1. Rob 👋
    sagt am

    Aber ja nur für die Free-Version oder?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Rob ⇡

      Free und Go, siehe auch: https://www.mobiflip.de/chatgpt-bekommt-werbung-diese-nutzer-sind-betroffen/

      Antworten

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