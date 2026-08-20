Amazon lenkt ein: Alexa+ teilweise „kostenlos“

Amazon will mit Alexa+ im neuen KI-Trend ganz oben mitmischen, aber das gelingt bisher nur bedingt, denn die neue Version von Alexa befindet sich weiterhin in der Testphase. Und wenn sie diese verlässt, dann wird euch Alexa+ etwas kosten.

Amazon Alexa+ ist kostenlos für TV-Nutzer

Für Prime-Nutzer ist Alexa+ zwar im Abo enthalten, aber die Entwicklungskosten steigen, ewig wird das auch nicht der Fall sein. Und wer kein Prime nutzt, von dem möchte Amazon irgendwann 23 Euro im Monat bei uns in Deutschland haben.

Das ist teuer, das wird viele abschrecken und davon abhalten, dass sie Alexa+ aktiv nutzen. Daher lenkt Amazon etwas ein, denn bei aktuellen Modellen der Fire TV-Reihe wird man Alexa+ (vorerst nur in den USA) kostenlos anbieten. Hier kommt Alexa+ gut an, so Amazon, es wird häufig genutzt, daher geht man diesen Schritt.

Ergibt für mich zwar keinen Sinn, wenn man der Zielgruppe (die den Dienst gerne und häufig nutzt) das kostenlos zur Verfügung stellt, aber ich muss es auch nicht verstehen. Interessant ist nur, dass Amazon jetzt diesen Schritt bei Alexa+ geht.

Amazon Alexa+ ersetzt langsam Alexa

Alexa+ ersetzt gerade Alexa und die alte Version wird nicht mehr gepflegt, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Amazon alle Alexa-Nutzer zu Prime oder in ein Abo locken kann. Meine Vermutung ist also weiterhin, dass die finale Version von Alexa+ (wann auch immer diese mal kommen mag) keine 23 Euro im Monat kosten wird.

Ich gehe davon aus, dass Alexa+ irgendwann die Basis für alle Produkte ist und wir dann zwei Versionen sehen werden, eine kostenlose und eine, die ein paar Tricks mehr kann. Wie bei anderen KI-Diensten (wie Gemini oder ChatGPT) eben auch.

Die Entwicklung rund um Smart Home und KI verfolge ich derzeit jedenfalls mit viel Spannung, denn ich bin Alexa-Nutzer (ich teste auch Alexa+), aber ich gehe offen in die Zukunft. Ich will diesen Schritt von Amazon mal als positives Signal einordnen und bin gespannt, was da noch vor der finalen Version rund um Alexa+ geplant ist.

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