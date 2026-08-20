Sony Xperia: Neues Smartphone wird nächste Woche gezeigt

Sony hat das Xperia-Lineup auf zwei Modelle gekürzt und nach dem Flaggschiff, also dem Sony Xperia 1 VIII, folgt das Einsteigermodell, das Sony Xperia 10 VIII.

Das wird uns Sony am 25. August um 4 Uhr deutscher Zeit vorstellen, man wartet also nicht die IFA in Berlin im September ab, hat sich aber wieder für ein Event rund um die Messe in Berlin entschieden. Einen Leak gibt es bisher noch nicht, was mich wundert, aber vielleicht ist das Interesse an diesem Modell mittlerweile zu gering.

Vor ein paar Jahren nutzte Sony übrigens die IFA für das Sony Xperia 5, also das kompakte Flaggschiff, was man erst zum Mittelklassemodell machte und später dann ganz einkassierte. Was ich bis heute schade finde, denn dieses Modell war für mich immer ein kleines Highlight. Aber es hat sich eben leider nicht gut verkauft.

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