250 GB für 21,99 Euro: Lebara startet neuen 5G-Tarif

Lebara bietet Neukunden ab sofort einen neuen Mobilfunktarif mit 250 GB Datenvolumen für monatlich 21,99 Euro an.

Der Allnet 250 GB ist ab dem 20. August 2026 erhältlich. Kunden können zwischen einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten und einer monatlich kündbaren Flex-Variante wählen. Der monatliche Grundpreis ist bei beiden Optionen identisch. Lebara nutzt das Telefónica-o2-Netz und unterstützt 5G.

Das Angebot gilt zunächst bis zum 15. September 2026. Lebara behält sich eine Verlängerung der Aktion vor. Der Anbieter positioniert den Tarif am oberen Ende seines Postpaid-Portfolios und richtet ihn vor allem an Nutzer mit hohem Datenverbrauch.

Lebara Allnet 250 GB: Laufzeit macht beim Anschlusspreis den Unterschied

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

250 GB Datenvolumen für 21,99 Euro monatlich

Allnet-Flat und SMS-Flat innerhalb Deutschlands

24 Monate Laufzeit mit 1 Euro Aktivierungsgebühr

Monatlich kündbar mit 19,99 Euro Aktivierungsgebühr

Damit kostet die flexible Variante zum Start einmalig 18,99 Euro mehr. Beim monatlichen Grundpreis gibt es dagegen keinen Aufschlag. Das macht die Entscheidung erfreulich übersichtlich.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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