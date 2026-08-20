99 Euro und über 80 Stunden Akku: beyerdynamic startet neue Headsets

Der Audiospezialist beyerdynamic erweitert seine MMX-Reihe um zwei kabellose Gaming-Headsets ab 99 Euro.

Der MMX 100 wireless setzt auf eine geschlossene Bauweise und soll Außengeräusche reduzieren. Der MMX 130 wireless ist dagegen offen konstruiert und auf eine räumlichere Klangwiedergabe ausgelegt. Beide Modelle erscheinen in Schwarz und Arctic White.

Der MMX 100 wireless wiegt 275 Gramm und bietet laut Hersteller mehr als 80 Stunden Akkulaufzeit. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth 6.0, Low-Latency-USB-Dongle oder Kabel. Das Mikrofon ist abnehmbar.

beyerdynamic MMX: Preise und technische Unterschiede

Die wichtigsten Daten der beiden neuen Modelle:

MMX 100 wireless: 99 Euro, Verkaufsstart am 1. September 2026

MMX 130 wireless: 129 Euro, Verkaufsstart im Oktober 2026

MMX 130 wireless: offenes Design, 40-mm-Treiber mit Titanbeschichtung

Gewicht: 275 Gramm beim MMX 100 und 265 Gramm beim MMX 130

Der Akku des MMX 100 lässt sich austauschen. Auch Ohrpolster und weitere Komponenten sollen separat erhältlich sein. Seine Publikumspremiere feiert das Headset auf der gamescom 2026 in Köln.

Ich finde vor allem die klare Trennung zwischen offenem und geschlossenem Konzept interessant. Mit Preisen ab 99 Euro positioniert beyerdynamic die neuen Modelle zudem vergleichsweise niedrig für die eigene Gaming-Serie.

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