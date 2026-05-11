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Google Finanzen bekommt KI-Funktionen in Europa

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Google (KI)

Das Unternehmen Google erweitert Google Finanzen in Europa um neue KI-Funktionen.

Google startet in dieser Woche eine neue KI-gestützte Version von Google Finanzen in mehreren europäischen Ländern. Die überarbeitete Plattform ist nun laut Unternehmensangaben auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Deutsch verfügbar. Nutzer sollen damit einfacher auf Finanzinformationen und Marktanalysen zugreifen können.

Zu den neuen Funktionen gehört eine KI-gestützte Recherche für Fragen zu Aktien, Märkten und wirtschaftlichen Entwicklungen. Nutzer erhalten laut Google automatisch erzeugte Antworten mit weiterführenden Links. Für umfangreichere Anfragen steht zusätzlich die Funktion Deep Search bereit, die weltweit verfügbar sein soll.

Neue Funktionen für Aktien, Märkte und Quartalszahlen

Google ergänzt die Plattform außerdem um neue Chart- und Analysewerkzeuge. Dazu zählen technische Indikatoren sowie zusätzliche Informationen zu Kursbewegungen einzelner Aktien. Nutzer können bestimmte Zeitpunkte in Kursverläufen auswählen und ergänzende Hintergründe abrufen.

Die wichtigsten Neuerungen:

  • KI-Antworten zu Finanzfragen
  • Neue Analyse- und Chartfunktionen
  • Überarbeiteter Newsfeed
  • Erweiterte Rohstoff- und Kryptodaten
  • Live-Informationen zu Quartalszahlen

Ich finde vor allem die Kombination aus KI-Auswertung und Live-Daten interessant, weil Finanzinformationen dadurch schneller verständlich aufbereitet werden könnten.

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11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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